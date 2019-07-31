Укротители драконов - о яхтенном спорте в деталях

31 июля, среда, 13:24

Петербург - это место, где в России живут драконы - вот они. Это не сказочные рептилии, а королевский класс яхт с почти вековой историей. Изменчивый ветер и звук дерева - как прошёл чемпионат России в классе Дракон и о победителях гонок, расскажем подробнее.