Грипп: эпидемия Петербургу пока не грозит.

15 февраля, среда, 13:03

Эпидемия в Петербурге идет на спад. Но врачи предупреждают: расслабляться не стоит. На смену сезонному вирусу может прийти грипп пандемический.

Грипп в этом году явно не собирается бить рекорды. Эпидемия в Петербурге идет на спад. Но врачи предупреждают: расслабляться не стоит. На смену сезонному вирусу может прийти грипп пандемический. На Первом канале включение из Петербурга. Доброе утро.

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге пришелся на первую неделю января. Тогда новогодний стол на койку в палате сменили почти девятьсот заболевших. Безусловным лидером по выявляемости у горожан стал так называемый грипп типа А (H3N2). Его обнаруживали в больше, чем девяносто процентов случаев. На втором месте – грипп типа B, на третьем – так называемый, свиной грипп типа А (H1N1), который в 2009 году вызвал панику во всем мире. Всемирная организация здравоохранения даже объявила тогда о пандемии свиного гриппа. Сегодня в Петербурге он выявляется всего в двух процентов случаев.

Елизавета Смородинцева, ведущий научный сотрудник Национального центра по гриппу ВОЗ: "Декабрь – это были страны Северной Америки, а мы присоединялись после новогодних праздников. В последние два года, в прошлый сезон и в этот, у нас эпидемический подъем начинается уже фактически с конца ноября. Если не будет присоединения вируса гриппа Б в эпидемическом каком-то варианте, то возможно через какое-то время, когда Дальний Восток и Сибирь переболеют, мы выйдем на благополучные цифры".

И, хотя в Москве и Петербурге эпидемия считается закончившейся, успокаиваться еще рано. Прогноз не слишком обнадеживающий. Больше всего болеет взрослое население. Да и среди школьников за минувшую неделю заболевших не стало меньше. В Петербурге на карантин закрыты шесть классов в школах и четыре группы в детских садах.

Елизавета Зубкова, зав. поликлиникой НИИ ГРИППа: "Дети склонны к более высокой температуре при гриппе. Особенно дети более раннего возраста. А в остальном симптоматика такая же, как у взрослых. Ломота в суставах, высокая температура, ломота в глазных яблоках, боли в мышцах, кашель. Обильный насморк не очень характерен для гриппа".

Возможно, тот факт, что грипп с трудом одолевает горожан, можно объяснить рекордным числом привитых осенью прошлого года. В городе прививки сделали более двух миллионов человек.

Елизавета Смородинцева, ведущий научный сотрудник Национального центра по гриппу ВОЗ: "Для того, чтобы убрать эпидемию и снизить уровень локальных вспышек нужно привить 75% населения эффективной вакциной. В такой ситуации даже, если человек заразился и приехал, как, например, было в октябре, то этот человек не способен никого заразить, потому что все вокруг защищены".

Именно незнание об эффективности вакцины – побуждает многих людей отказаться от прививки. Александра Хирецкая - мама троих детей. Ни себе, ни своим детям прививки от гриппа никогда не делала. Мотивирует свое решение – личным мнением.

Александра Хирецкая: "Нет данных насколько она помогает против гриппа или не помогает. На мой взгляд, и на взгляд моих друзей. Те, кто делают прививки и не делают, также болеют, и вопрос - гриппом ли болеют? Вирусными болезнями мы болеем регулярно каждый год: взрослый человек раз в год, дети почаще, и прививка защищает только от определенного штамма гриппа. И не факт, что мы встретимся с ним в течение года. А ревакцинацию нужно делать ежегодно".

Несомненно, решение о любом медицинском вмешательстве вправе принимать только сам человек и никто другой. Важно всегда помнить о мерах предосторожности. Избегайте поездок и многолюдных мест. Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании. Ведите здоровый образ жизни. Он повышает иммунитет. В университете физкультуры и спорта имени Лесгафта рекомендуют соблюдать режим, включая полноценный сон, потребление пищи, богатой белками, витаминами и минеральными веществами, и не пренебрегать физической активностью.

В конце зимы, когда накапливается световое голодание, многие чувствуют себя утомленными. Это пограничное состояние, и если не помочь себе, то вероятен уход в болезнь. Организм просто перестает сопротивляться вирусам. Единственный способ уберечься — это любить и баловать себя. Важны не только витамины и противовирусные препараты, но и просто удовольствия и забота о душе и теле. Так что любите себя и будьте здоровы!



Игорь Цыжонов. Максим Беляев. Дарья Варновская и Александр Высоких. Первый канал. Петербург.