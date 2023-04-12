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11 апреля, вторник, 11:02

Творческому объединению «Безнадёжные живописцы» 20 лет

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Слово «безнадёжный» применительно к художникам может обозначать только одно: они любят живопись и свободу настолько, что могут позволить себе писать независимо от веяний моды.

Заславский, Зинштейн, Яшке, Бурмистров, Молев, Борщ, Короленко – семь художников 20 лет назад объединились, чтобы показать, что они просто безнадёжно влюблены в своё дело. А еще к ним примкнул скульптор Роберт Лотош. По мастерским прогулялась наша съёмочная группы.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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