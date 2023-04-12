Творческому объединению «Безнадёжные живописцы» 20 лет

11 апреля, вторник, 11:02

Слово «безнадёжный» применительно к художникам может обозначать только одно: они любят живопись и свободу настолько, что могут позволить себе писать независимо от веяний моды.

Заславский, Зинштейн, Яшке, Бурмистров, Молев, Борщ, Короленко – семь художников 20 лет назад объединились, чтобы показать, что они просто безнадёжно влюблены в своё дело. А еще к ним примкнул скульптор Роберт Лотош. По мастерским прогулялась наша съёмочная группы.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург