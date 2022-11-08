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08 ноября, вторник, 12:24

Тувинская культура: чем живёт национальная диаспора в Петербурге

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Музыкальный ансамбль «Аян» в этом году отметил 45-летие и привёз в Петербург свою юбилейную программу. О тувинской музыке, национальных традициях и их хранителях.

По приблизительным подсчетам, в Петербурге живёт около пяти тысяч тувинцев. У них есть национальное землячество, молодёжное общество, детский фольклорный ансамбль. Тувинцы вместе проводят праздники, любят национальную кухню, устраивают соревнования - по тувинской борьбе хуреш.

И, конечно, гордятся всемирно известным тувинским ансамблем "Аян", который сейчас находится в большом гастрольном туре по стране. Это современный этнопроект с традиционными инструментами, песнями на тувинском языке и горловым пением.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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