Тушение пожара на Октябрьской набережной. Теперь прививаться можно вакциной по выбору. В Ленинградской области обновят покрытие дорог. Подготовка к параду

15 апреля, четверг, 08:51

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Больше чем полтысячи человек тушили мощный пожар на Невской мануфактуре. Напомним, здание, площади которого сдавались в аренду, вспыхнуло в середине дня понедельника. До сих пор не установлено, что стало причиной крупного ЧП. Рассматриваются все версии, в том числе и поджог. Во время тушения погиб начальник отделения 64-й пожарно-спасательной части Илья Белецкий. Пострадали и госпитализированы еще трое пожарных. К месту ЧП приехал Александр Беглов. Он пообещал оказать помощь всем, кто принимал участие в ликвидации огня, а также семье погибшего. Губернатор не исключил, что сгоревшее здание будет восстановлено.

Жители Петербурга могут выбирать не только удобное место для того, чтобы сделать прививку, но и тип вакцины. Помимо традиционного "Спутника" привиться можно препаратом "ЭпиВакКорона". На днях в Петербург доставили почти двадцать тысяч доз этой вакцины.

В ближайшие дни Петербург достигнет показателя в полмиллиона привитых – это около 10 процентов жителей. Напомним, что в городе работают 134 стационарных пункта вакцинации. Сделать прививку можно в любом из них. Увеличение темпов вакцинации позволит не допустить третью волну эпидемии и сформировать устойчивый коллективный иммунитет.

Нацпроект "Безопасные и качественные дороги" продлен до 2030 года. В Ленинградской области за это время хотят обновить Староприозерское шоссе, трассу "Санкт-Петербург-Ручьи", Красносельское шоссе и участок Приморского шоссе у Финского залива. А через три года половина региональных трасс должна быть приведена к нормативу, то есть быть практически в идеальном состоянии. Также, на дороги теперь будут укладывать смесь с обновленным составом. Асфальт станет дороже, зато дороги прочнее и дольше прослужат.

Пешие подразделения Петербургского гарнизона отрабатывают строевые приемы с оружием и без на базе аэродрома "Левашово". Военные приступили к репетициям парада к 9 мая. Маршировали несколько тысяч человек. Военные Западного военного округа, сотрудники МВД, Росгвардии, кадеты и юнармейцы. Вскоре к репетициям присоединится и авиация. Вплоть до конца апреля тренировки здесь будут проходить три раза в неделю.

В Петербурге проходит финал конкурса "Научная медиажурналистика". Олимпиаду проводит Академия цифровых технологий и Гуманитарный институт Петербургского политехнического университета. В ней принимают участие свыше тридцати школьников из шестнадцати регионов страны. За три дня им предстоит сделать разносторонний научный контент. В этом году он посвящен технологии нейроинтерфейсов. Эксперты будут оценивать доступность, понятность, креативность и качество. Авторов лучших работ наградят высокотехнологичными призами.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.