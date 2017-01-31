Туризм. Россия - территория путешествий

30 января, понедельник, 12:51

В Петербурге прошла отраслевая неделя представителей туриндустрии. Слово импортозамещение, конечно, не воспринимается буквально. Речь идет о привлекательности Петербурга в мире и развитии внутреннего туризма.

Мероприятие хоть и называлось неделей импортозамещения в туризме, деловая программа уместилась в три дня. Круг вопросов был самый разнообразный. Но основной разговор о переориентации туризма на внутренние направления. И как следствие, развитие в Петербурге новых направлений. Деловой туризм, например. Пока, правда, в нем блистают Москва и Сочи, а в Петербург бизнесмены как-то не торопятся. Всего 2 процента российского рынка корпоративных мероприятий приходится на наш город.

Ольга Мугатина, Ген. директор Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга:

"Мы планируем сделать большую государственную программу, которая нам и позволит стремительно ворваться в этот ТОП. В рамках этой программы предусмотрен целый ряд мер. Это поддержка и стимулирование организаторов мероприятий, которые могу инициировать проведение новых деловых мероприятий у нас в городе. И наша задача определить, по каким стратегически важным отраслям проводить как можно больше мероприятий."

Еще одно направление туризма, в котором потенциал Петербурга еще далеко не исчерпан, – медицинский туризм. Вот цифры, которые озвучили чиновникам участники рынка. Половина путешественников приезжает в нашу страну за услугами стоматолога. 20 процентов записываются к гинекологу и урологу, а 17 процентов выбирают услуги пластического хирурга. Один из главных факторов — дешевый рубль, который позволяет получить качественный сервис по низким ценам. Второй момент – развитие санаторно-курортного комплекса. Он, кстати, весьма многообразен в Петербурге. И за многими процедурами вовсе не нужно ехать в Чехию или Прибалтику.

Анатолий Меньшов, Ген. директор Ассоциации курортов Северо-Запада:

"У нас есть литьевые глины. Лечебные глины, которые еще 100 лет назад пользовались популярностью в Европе, они экспортировались туда для лечебных манипуляций. У нас минеральные воды, слабо минеральные воды. Я скажу, что Гдовский горизонт, на которым мы находимся, обладает различными видами этих вод до рассола. И примером этого служит Сестрорецкий курорт."

Через три года Петербург может ожидать до 20 млн человек медицинских туристов. Эксперты оценивают доход от этого вида туризма в $100 млрд. Согласимся, сумма весьма внушительная. Сейчас Петербург принимает около семи миллионов туристов в год по всем направлениям. Предстоящие мировые спортивные соревнования в несколько раз увеличат эти цифры. Туристам нужен будет транспорт, чтобы не просто перемещаться по городу, а организованно ездить на экскурсии, посещать музеи, смотреть достопримечательности. А здесь, как оказывается, перспективы не такие уж и радужные.

Валерий Фридман, Ген. директор туристической компании:

"Инфраструктура Петербурга, к сожалению, не готова к такому огромному по численности приему иностранных, российских туристов. Сегодня на построенном Морском фасаде могут находиться в один день до 18-20 тысяч туристов, а возить их не на чем. Мы не покупаем новых автобусов, это безумно дорого. Мы не можем всех разместить в наших петербургских отелях, мы не можем всех накормить, потому что нет столько посадочных мест одновременно. Даже гидов-переводчиков и тех недостаточно, когда такое количество туристов."

Большим спросом в Петербурге стали пользоваться хостелы. На рынке их более чем достаточно. Правительство города даже под их организацию на конкурсной основе отдает в аренду освободившиеся помещения. От предпринимателей ждут нестандартных решений – необычной подачи хостела, бонусных программ для клиента и так далее. Те, кто не могут предложить посетителям ничего нового, рынок покидают. Инвесторы-непрофессионалы приобрели мини-отели на волне моды и спроса и ожидали определенную прибыль и доходность. Но издержки растут, а доходность падает.

Сергей Морев, Директор сети хостелов:

"Перспективы - это укрупнение идет. Первые хостелы были совсем маленькие до 10 комнат. Сейчас это уже в районе 30 комнат. Объем инвестиций растет. Если раньше 1 млн рублей - это уже был инвестор. То сейчас объем инвестиций в среднем от 10 млн рублей."

Петербург является одним из лидеров в мире по возможностям использования туристического потенциала. Этот факт подтверждают и многочисленные международные премии, которые Петербург получил в ушедшем году. Важно только развивать этот потенциал.

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев и Валентина Говорушкина. Первый канал. Петербург.