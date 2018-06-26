26 июня, вторник, 12:49

Ткани как искусство. Об экспериментальном текстиле и дизайнерах, которые его создают.

Коллекция платьев, напоминающих жемчужные раковины, недавно представляла Россию на неделе высокой моды в Париже. Необычный визуальный эффект создает сочетание натурального шёлка с инновационными материалами: акрилами и силиконами. Это авторская технология обработки ткани, которую изобрела художница Елена Ткаченко.

Каждая коллекция Елены Ткаченко – это новая идея в области создания тканей. Необыкновенные полотна серии "Готика" - нечто среднее между ткачеством, плетением и вышивкой.

Елена Ткаченко, художница: "Вот заготовка, как это делается на раме – натягивается основа, дальше нитями.. создается рисунок, спонтанно".

Серия "Ла перла" - родилась из оригинального способа работы с шёлком и желания передать в ткани все цвета жемчуга.

Елена Ткаченко, художница: "Вот тут сияют силиконы, или они расписаны акрилами и по-другому сияют… все очень разные техники, бесконечная такая фантазия".

Чаще всего свои идеи дизайнеры воплощают с помощью росписей или принтов на уже готовых материалах. Такие работы есть и у Елены, но больше ее интересует именно фактура ткани и ручная работа. Такой подход высоко ценится не только в мире моды: работы художницы вошли в коллекцию Эрмитажа.

Елена Ткаченко, художница: "Туда вошли ткани-чувства, ткани-впечатления. Там венецианская серия, которая у нас называется "Пенелопа среди городов", из нее три работы "Ощущение счастья", "Темное золото" вошли, вот такие они, это абсолютно новая техника"

Елена Ткаченко закончила отделение художественного текстиля в Мухинском училище. Долгое время применять свои таланты удавалось преимущественно в интерьерном текстиле, но наработок и изобретений оказалось так много, что захотелось применить их в одежде. Так появился собственный модный дом. Очередной вехой в его развитии стало участие в парижской Неделе моды.

Галина Домаха, генеральный директор Модного дома Елены Ткаченко: "Нас пригласило российское торгпредство представить свою коллекцию от кутюр, потому что они были удивлены высоким уровнем дизайна именно этой коллекцию. От кутюр это 90 или 100 процентов ручной работы, здесь вы видите что сама ткань сделана руками, то есть это абсолютный от кутюр".

Сейчас часть коллекции "Ла перла", или жемчужина, можно увидеть в одном из торговых домов Петербурга. Модели, которые демонстрировали эти платья в Париже, должны были выходить на подиум как Афродиты, только родившиеся из пены морской.

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Еще один петербургский дизайнер Екатерина Ильина, придумывая новые модели одежды, не готовит эскиз заранее - а отталкивается от особенностей ткани. Когда держишь ее в руках, могут возникнуть неожиданные идеи и образы, и обычный материал превращается в произведение искусства.

Екатерина Ильина, креативный директор модного дома: "Все началось с покупки расшитой сетки с пайетками… все бабочки сделаны вручную, отдекорированы стразами".

Ткани обычно покупаются в магазине – но потом преображаются в руках мастеров.

Алина Шилович, мастер кутюрной вышивки: "Это индивидуальный проект для вечернего платья, будет расшита полочка платья, верх. Чаще всего у нас растительные орнаменты, бабочки, стрекозки, ящерки, перышки, мы это очень любим".

Вышивка бисером, стразами и пайетками, оригинальные принты - любая ткань, от плотной пальтовой до воздушной сетки, если ее украсить – становится изысканной и необычной. Одна из любимых тем дизайнера – одежда, которая меняет цвет и рисунок в зависимости от настроения. Достаточно только провести рукой по пайеткам.

Делать вещи, которые можно носить не только на подиуме – такова философия модного дома.

Екатерина Ильина, Креативный директор модного дома: "У нас очень красивые женщины, очень хочется, чтобы они были красивы в повседневной жизни. Если нельзя в повседневном изыски какие-то проявить – то лучше поиграть фактурами, вот на летний сезон мы сделали простые платья из льна и к ним кружевное пальто"

Наши герои убеждены, что ткань – это особый и очень пластичный инструмент выражения авторских идей и таланта. А одежда рождается из синтеза - искусства, текстиля и моды.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.