Дети 21 века, которые выбирают народную музыку

07 декабря, среда, 14:57

Дети 21 века, которые обожают народную музыку, причем любят ее не только слушать, но и исполнять. Кто они? Мы познакомились с ними на 16-ом детско-юношеском музыкальном конкурсе "Теремок".

За 16 лет существования конкурса "Теремок" многие его лауреаты стали профессиональными музыкантами, но даже те, кто выбрал другие профессии, навсегда сберегают творческое и созидательное отношение к миру, которое прививает музыка.

Истории юных талантов в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Линда Черкасова, Олег Подъячев, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург