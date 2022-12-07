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07 декабря, среда, 14:57

Дети 21 века, которые выбирают народную музыку

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Дети 21 века, которые обожают народную музыку, причем любят ее не только слушать, но и исполнять. Кто они? Мы познакомились с ними на 16-ом детско-юношеском музыкальном конкурсе "Теремок".

За 16 лет существования конкурса "Теремок" многие его лауреаты стали профессиональными музыкантами, но даже те, кто выбрал другие профессии, навсегда сберегают творческое и созидательное отношение к миру, которое прививает музыка. 

Истории юных талантов  в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Линда Черкасова, Олег Подъячев, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург

 
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