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28 июня, среда, 13:13

Терапия радостью

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Выступления клоунов и фокусников не просто развлечение, а польза для здоровья. В детском санатории «Солнечный» психологической реабилитации пациентов со сложными заболеваниями помогают развлечения и праздники.

Артист оригинального жанра Пётр Дементьев готовит специальную установку для шоу мыльных пузырей.  Большие и маленькие, разных цветов, с  дымом внутри  и даже с огнем – в программе выступления множество разных трюков, которые можно показывать и на улице, и в маленьком помещении, как сегодня. Палаты и кабинеты онкологического отделения санатория на полтора часа опустели – все собрались на представление.

Доказано, что положительные эмоции дают терапевтический эффект, а хороший настрой способен повысить иммунитет и ускорить процесс выздоровления.

 
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