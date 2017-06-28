Терапия радостью

28 июня, среда, 13:13

Выступления клоунов и фокусников не просто развлечение, а польза для здоровья. В детском санатории «Солнечный» психологической реабилитации пациентов со сложными заболеваниями помогают развлечения и праздники.

Артист оригинального жанра Пётр Дементьев готовит специальную установку для шоу мыльных пузырей. Большие и маленькие, разных цветов, с дымом внутри и даже с огнем – в программе выступления множество разных трюков, которые можно показывать и на улице, и в маленьком помещении, как сегодня. Палаты и кабинеты онкологического отделения санатория на полтора часа опустели – все собрались на представление.

Доказано, что положительные эмоции дают терапевтический эффект, а хороший настрой способен повысить иммунитет и ускорить процесс выздоровления.