Энергоэффективность по-новому

17 марта, вторник, 11:51

Уже несколько лет подряд Петербург возглавляет рейтинг энергоэффективности. Речь идет о модернизации оборудования в учреждениях бюджетной сферы и перехода на энергосберегающие технологии в многоквартирных домах. Лидирующие позиции в стране город удерживает за счет четкой политики в области энергоэффективности.

Уже несколько лет учреждения бюджетной сферы, в частности, школы и детские сады могут модернизировать освещение и отопление в помещениях с помощью энергосервисного контракта. Его суть в том, что инвестор, например, в части тепловой энергии полностью переделывает в подвале теплоузел. Устанавливает погодную автоматику. Это когда тепловой носитель подается в соответствии с погодой на улице. А возвращает затраченные средства в течении нескольких лет за счет полученной реальной экономии на оплате за отопление этого учреждения.

Татьяна Соколова, директор Петербургского Центра энергосбережения: " В 2019 году в Петербурге было заключен 61 энергосервисный контракт. И стоит отметить, что этот показатель в 10 раз больше чем в предудыщем году. Мы видим интерес специалистов бюджетной сферы в этом направлении. Поскольку все больше и больше жителей и сотрудников бюджетной сферы понимают, что реализовывать энергосберегающие технологии нужно, и механизм энергосервисного контракта это как раз та возможность без привлечения бюджетных средств реализовать эти мероприятия".

В этом детском саду новое тепловое оборудование было поставлено месяц назад. Через несколько лет, когда закончится срок контракта, этот детский сад будет экономить до тридцати процентов на оплате тепловой энергии. А сейчас даже без модернизации внутренних сетей здесь одинаково комфортно и тепло в каждом помещении.

Елена Чуб, заведующая детским садом №58 Калининского района Санкт-Петербурга: "В этой группе были сложности. Это так называемое левое крыло моего учреждения и до установки оборудования теплоноситель доходил сюда уже скажем потеряв некую температуру. И помещение левого крыла и получали температуру ниже, чем хотелось бы. Во всех групповых помещениях температурный режим урегулирован таким образом, чтобы температура была одинаковой. То, чего мы добивали очень долго".

В теплую зиму, как в этом году, явно нужна была золотая середина: никто не хочет платить за "чуть теплый душ" или отапливать улицу. В свою очередь ресурсоснабжающие предприятия в этом году снизили теплоотпуск до тридцати процентов.

Андрей Бондарчук, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению" В нашей квитанции услуга за отопление составляет порядка 40%, то данное снижение отразилось и на оплате коммунальных ресурсов примерно до 10%".

В ведении ГУП ТЭКа двести двадцать центральных тепловых пункта. Не стоит путать их с котельными. Здесь лишь температура теплоносителя "подгоняется" под определенные параметры. Сейчас их также активно модернизируют – после реконструкции они могут автоматически регулировать температуру в соответствии с погодой за окном.

Игорь Стренадко, первый зам. ген. директора – главный инженер ГУП ТЭК Санкт-Петербурга: "Экономия у потребителей появляется. Потому что отсутствует подача излишней тепловой энергии, которая не нужна и они конечно экономят на этом. Но и у нас в оптимально эффективном режиме оборудование работает. Нет максимальной нагрузки, как видим в этом году зима максимально теплая и затраты на электроэнергию меньше. И идет экономия. Практически 20-30%".

Такая же экономия на тепле у жителей этого многоквартирного дома в Центральном районе. За счет средств Фонда капитального ремонта здесь установлен индивидуальный теплопункт, так же с погодной автоматикой. Правда пока эта петербургская компания-производитель теплопунктов поставляет 30-40 установок в год. Может в разы больше.

Вадим Заботин, главный инженер производственной компании: "Сейчас установка идет в рамках капитального ремонта, параллельно с капремонтом теплоснабжения. Поэтому сколько систем позволяет Фонд выполнять капитальный ремонт в год, соответственно столько и установок".

В Петербурге двадцать две тысячи многоквартирных домов. Безусловно, модернизировать их в одночасье – не реально. Но вполне реализуемо в течении нескольких лет. Сейчас идет речь о том, чтобы помочь жилым домам экономить на энергоресурсах с помощью энергосервисного контракта, по примеру бюджетных учреждений. Но пока это лишь планы.

Игорь Цыжонов, Олег Подъячев, Екатерина Горбачева и Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.