Тепло и свет в каждый дом! О тех, от кого зависит ежедневный комфорт во всех городах страны

22 декабря, понедельник, 01:36

22 декабря – День энергетика - профессиональный праздник людей, которые обеспечивают теплом и электричеством каждый дом и каждую квартиру.

На необъятной территории нашей страны всегда можно найти места, которые отличаются от себе подобных. В Петербурге таким местом смело можно назвать Кронштадт. Даже история его электрификация уникальна. Началась она фактически вот с этого здания, в 1899 году оно стало первой в нашей стране высоковольтной портовой электростанцией. А во время Великой отечественной войны именно здесь проявляли героизм энергетики, которые под постоянными обстрелами поддерживали электроснабжение Кронштадта и не только.

Евгений Кобчиков – зав. сектором по обеспечению сохранности объектов культурного наследия Музея истории Кронштадта, к.в.н.:

"С началом блокады Ленинграда до весны 1942 года Кронштадт не запитывался от энергосистемы Ленинграда. Он был замкнут внутри себя. Но, при этом он еще обеспечивал электроэнергию потребителям на южном берегу Финского залива, на Ораниенбаумском плацдарме, как известно полностью отрезанном от большой земли немецкими войсками ".

Не случайно именно в Кронштадте находится одна из самых необычных электроподстанций в нашей стране, оборудованная в бывшем командном пункте Балтийского флота.

Сергей Максаков – ст.мастер оперативно-ремонтной бригады:

"Мы находимся на подстанции №21, которая представляет из себя фортификационное сооружение, то есть оно находится ниже уровня нулевой отметки на 8 метров. Эта подстанция обеспечивает электроэнергией практически всю старую часть города, то есть историческую часть города. Вся обстановка и антураж он сохранен именно в том виде, в котором и был".

Кстати, в Кронштадте и в 21 веке появляются подземные подстанции, но уже не из соображений безопасности, а скорее по эстетическим требованиям. Чтобы не изменять исторический архитектурный облик Якорной площади и Сада Морского собора, подстанцию для электроснабжения этого памятника архитектуры, решили убрать под землю.

Энергоснабжение всего Кронштадта сегодня лежит на плечах компании "Оборонэнерго". Специфика работы этого предприятия –бесперебойное снабжение всех объектов Министерства обороны, поэтому понятие надежности стоит здесь во главе угла.

Татьяна Левшина – ведущий инженер центральной диспетчерской группы, почетный энергетик РФ:

"У вас погас свет, вы куда звоните? Вы звоните диспетчеру и спрашиваете: почему у меня нет света? И так каждый. Мы ощущаем их сложности и где-то даже участие в том, что мы делаем".

Татьяна Левшина не просто ветеран энергетик – ее стаж в отрасли 54 года. Татьяна Васильевна, когда-то пошла по стопам своего отца, начав с самых азов помощника электромонтера именно в электросети Кронштадта. Не стали изменять традиции и ее дети, а недавно и внук, также стал профессиональным энергетиком.

Андрей Левшин – главный специалист отдела капитального строительства энергетической компании, внук Татьяны Левшиной:

"Ну, во-первых, действительно, без энергетики никуда, а во-вторых, это - пример старших поколений. На момент, когда я заканчивал школу, я даже не представлял себе других сфер кроме энергетики".

Кронштадт и в 21 веке стоит на страже Петербурга. Сегодня говоря о бесперебойном снабжении острова Котлин, мы подразумеваем работоспособность Комплекса защитных сооружений, который предохраняет Северную столицу от наводнений. Впрочем, если перечислять все объекты, которые в Петербурге и его окрестностях обслуживает Северо-Западный филиал "Оборонэнерго" не хватит эфирного времени. Вот это один из них, находящийся в самом центре Северной столицы.

Сергей Дубинский – начальник РЭС "Санкт-Петербург" филиала "Северо-Западный" "Оборонэнерго":

"Это у нас многопрофильная клиника Военно-Медицинской Академии, введенной в 2017 году. Это один из нововведенных объектов, в которых участвовало Оборонэнерго. При любом отключении электроснабжения, включаются дизель-генераторы, что позволяет военным медикам работать бесперебойно".

В каждом регионе нашей страны есть собственная территориальная энергоснабжающая организация. Оборонэнерго в отличие от своих коллег работает по всей территории России: зона ответственности от Камчатки и островов Северного-Ледовитого океана до Кавказских гор.

Сергей Кирюхин – генеральный директор "Оборонэнерго":

"В компании принимают все меры для надежного снабжения потребителей. В 2021 году общество отремонтирует больше 100 трансформаторных подстанций и более 260 километров линий электропередач. Общая стоимость работ составит 500 млн рублей. Это в два с половиной раза больше по сравнению с нынешним годом".

22 декабря – профессиональный праздник энергетиков, в 2020-ом он подкрепляется еще одной значимой датой - 100 лет Государственному Плану электрификации России - знаменитому ГОЭЛРО. Поздравляем с праздником всех тех, от кого зависит ежедневный комфорт во всех городах страны.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.