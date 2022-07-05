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05 июля, вторник, 13:37

Театр балета Бориса Эйфмана празднует 45-ти летний юбилей

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От Ленинградского Нового балета до Театра балета Бориса Эйфмана - 45 лет, которые объединяет "Только любовь". Так назвали выставку к 45-ти летию знаменитого петербургского театра.

"Спустя 45 лет, полных испытаний, мы создали русский психологический театр балета, востребованный во всем мире", - говорит маэстро. Ни одна постановка не обходится без высшей театральной награды. Государственный Академический театр балета Эйфмана к 2024-му ждёт появления собственного театрального дома. А секрет творческого долголетия прост - ежедневная 12-ти часовая работа.

Подробнее расскажем в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Линда Черкасова Черкасова, Олег Подъячев, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург. 

 
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