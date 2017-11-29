Театры новых форматов

29 ноября, среда, 13:58

О каких бы сверхновых театральных формах не шла речь, наличие актера в театре, так или иначе, предполагается, вероятно… но не обязательно. Спектакль в наушниках для одного зрителя, за барной стойкой — это лишь один из новых театральных форматов, предложенных Поп-ап театром Семена Александровского.