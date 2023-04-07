Театральный фестиваль «Встречи в России», концерт Александра Канторова, премьера в «Приюте комедианта» и фестиваль балета DANCE OPEN

Обзор предстоящих событий культурной жизни Петербурга.
В "Балтийском доме" в 25-ый раз открывается театральный фестиваль "Встречи в России".
Маэстро Александр Канторов отметит свой день рождения в Филармонии концертом "Любовь и классика".
Театр "Приют комедианта" представит премьеру спектакля "Игра любви и случая".
10 апреля на сцене Александринского театра начнётся праздник балета – фестиваль DANCE OPEN.
Подробнее – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.