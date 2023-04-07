Театральный фестиваль «Встречи в России», концерт Александра Канторова, премьера в «Приюте комедианта» и фестиваль балета DANCE OPEN

07 апреля, пятница, 10:10

Обзор предстоящих событий культурной жизни Петербурга.

В "Балтийском доме" в 25-ый раз открывается театральный фестиваль "Встречи в России".

Маэстро Александр Канторов отметит свой день рождения в Филармонии концертом "Любовь и классика".

Театр "Приют комедианта" представит премьеру спектакля "Игра любви и случая".

10 апреля на сцене Александринского театра начнётся праздник балета – фестиваль DANCE OPEN.

Подробнее – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.