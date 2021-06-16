Татьяна Парфенова и 25-летний юбилей в профессии

16 июня, среда, 12:30

Татьяна Парфёнова, именитый российский модельер и дизайнер одежды, сегодня представила свою новую коллекцию - "25". Именно столько лет назад она создала свой Модный дом. Каждое платье это стилизация под работы прошлых лет. Рассказ о будущем в диалоге с прошлым в репортаже на Первом. Подробнее - Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев - Первый канал.