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16 июня, среда, 12:30

Татьяна Парфенова и 25-летний юбилей в профессии

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Татьяна Парфёнова, именитый российский модельер и дизайнер одежды, сегодня представила свою новую коллекцию - "25". Именно столько лет назад она создала свой Модный дом. Каждое платье это стилизация под работы прошлых лет. Рассказ о будущем в диалоге с прошлым в репортаже на Первом. Подробнее - Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев - Первый канал.

 
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