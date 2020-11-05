Танцевать, слушать музыку, петь и даже вести экскурсии. Новые проекты для слабослышащих

05 ноября, четверг, 10:42

Доброе утро - так это приветствие выглядит на жестовом языке. Он очень образный, в нем есть даже сленг, на нем можно читать стихи, петь и водить экскурсии. Именно этим и занимаются выпускники единственной на Северо-Западе школы гидов на жестовом языке. Один день из жизни гида - прямо сейчас.