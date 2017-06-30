Танцевальный фестиваль OPEN LOOK , "Свинг белой ночи", цирковое шоу "Баронеты" - в обзоре культурных событий Петербурга

30 июня, пятница, 13:12

Танцевальным перфомансом в Петербурге в этом году стартовал 19 международный фестиваль OPEN LOOK. Северная столица на несколько дней превратилась в центр европейского современного танца.

От Новой сцены Александринского театра до станции метро "Горьковская". Семь километров, танцуя, прошли участники из Петербурга, Москвы и Швейцарии . Возглавил шествие хореограф Неопост Фуфуа, который в этом году стал хедлайнером фестиваля. В этом году фестиваль открывает не только новые имена танцовщиков, но и предлагает необычные формы интеграции в театральное и городское пространство.

Вадим Каспаров – Директор фестиваля OPEN LOOK:

"Это абсолютно другой уровень фестиваля, потому что мы привозим не просто какие-то коллективы, мы привозим премьерные спектакли , что для нас очень важно..."

OPEN LOOK в 2017 расширяет свои границы - со 2 по 5 июля танцевальный десант впервые побывает в Москве. На сцене Центра имени Всеволода Мейерхольда будет представлена Swiss-программа. В Петербурге фестиваль продлится 11 дней и завершится 9 июля.

Театр Поколений в эти выходные представляет премьеру спектакля «Всего лишь конец света» по пьесе Жан-Люка Лагарса. Сюжет произведения прост и сложен одновременно. Молодой писатель Луи узнает о смертельной болезни и отправляется на встречу с семьей, которую не видел уже 12 лет. Но, приехав в родительский дом, он так и не сообщает родным роковую новость.

Валентин Левицкий – Режиссер-постановщик:

"Отчасти пьеса, возможно, автобиографическая. Потому что сам автор умер в юном достаточно возрасте от СПИДа. Но герой не равен автору, при том, что герой тоже писатель, его иначе зовут, и у него немножко иначе разворачивается история."

Пьесы Лагарса очень популярны во Франции. Одни называют его французским Чеховым, другие – продолжателем традиции театра абсурда . В России его произведения на театральной сцене будут представлены впервые. Спектакли пройдут 1 и 2 июля. Начало в 19.00

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана после американских гастролей представляет в Петербурге свои знаменитые спектакли, которые в этом году отмечены сразу тремя бенефисами. Так 3 июля показ «Русского Гамлета» состоится в честь 15-летия работы ведущей солистки Марии Абашовой.

Мария Абашова – Солистка Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана:

"Я пока не осознаю, что это будет бенефис, но для меня все тоже самое. Мама придет на спектакль, как обычно, мама всегда приходит на спектакль, для нее это будет приятно. А, наверное, танец не изменится от этого, все будет так же хорошо, я надеюсь."

В афише летнего блока Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана также знаменитые постановки «Евгений Онегин» и «Анна Каренина». Спектакли пройдут на сцене Александринского театра 5 и 6 июля. Начало в 20.00

Три дня джаза и концерт под открытым небом. В Филармонии джазовой музыки стартовал 24 фестиваль «Свинг Белой ночи». По традиции, в северную столицу в эти дни съезжаются лучшие джазовые музыканты со всего мира.

Давид Голощекин – Народный артист России, художественный руководитель и основатель Филармонии джазовой музыки:

"К нашему фестивалю приковано внимание буквально всего джазового мира, у меня очень много писем, предложений с желанием участвовать в нашем фестивале. Нас знают, нас ценят и считают, что это один из классических и таких основательных фестивалей в Европе."

Концерты фестиваля будут проходить в Филармонии джазовой музыки 30 июня и 1 июля, а 2 июля у Инженерного замка состоится Гала-концерт под открытым небом.

В Цирке на Фонтанке продолжаются показы уникального шоу Гии Эрадзе «Баронеты». В одной программе здесь собраны лучшие номера современного циркового искусства: филигранная дрессировка животных, роскошный шоу-балет, джигитовка на лошадях, сложнейшие акробатические трюки, воздушные полотна, современное сценическое, световое оборудование и специально разработанные декорации.

Гия Эрадзе – Заслуженный артист Грузии:

"Это некий синтез эстрады, цирка, мюзикла, здесь колоссальное количество животных. В этом программе черные пантеры, леопарды, тигры, верблюды, пеликаны, лошади, волки, собаки. Колоссальное кол-во других цирковых жанров. 00.06..03 все номера в программе обладатели серебряных и золотых наград различных цирковых фестивалей, это одно из лучших цирковых шоу нашей страны.

«Баронеты» будут идти в Петербурге все лето. Начало спектаклей в 15.00 и 19.00

Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

