16:26 17 июля, среда
RSS В избранное
16 июля, вторник, 13:38

Эстонские ленинградцы и какие воспоминания хранят улицы Таллина?

Версия для печати

Это включение из Эстонии специально для Петербурга. Даже тот, кто ни разу не был в Таллинне, наверняка знает, как выглядит этот город. Более 30-ти фильмов было снято именно здесь. В том числе такие звездные как "Три мушкетера". А еще здесь два года своей жизни провел Сергей Довлатов. Об эстонских ленинградцах и о том, как Таллин планирует отметить юбилей Довлатова, в нашем репортаже.

Гуляя по улицам старого Таллинна, как по родным кинофильмам, Владимир Мельников, журналист и писатель-сатирик, непременно заворачивает к Трубочисту.

Одному из символов города полагается тереть нос и пуговицу на кителе, чтобы желания сбывались. Владимир одно исполнил точно - написал книгу о Довлатове, с которым, по иронии судьбы, встретился всего раз.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
Сегодня, 13:42
Уборка тоннами - кто чистит острова Ленинградской области?

Уборка тоннами - кто чистит острова ...

"Чистая Вуокса": кто разгребает мусор за туристами?

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72