Эстонские ленинградцы и какие воспоминания хранят улицы Таллина?

16 июля, вторник, 13:38

Это включение из Эстонии специально для Петербурга. Даже тот, кто ни разу не был в Таллинне, наверняка знает, как выглядит этот город. Более 30-ти фильмов было снято именно здесь. В том числе такие звездные как "Три мушкетера". А еще здесь два года своей жизни провел Сергей Довлатов. Об эстонских ленинградцах и о том, как Таллин планирует отметить юбилей Довлатова, в нашем репортаже.

Гуляя по улицам старого Таллинна, как по родным кинофильмам, Владимир Мельников, журналист и писатель-сатирик, непременно заворачивает к Трубочисту.

Одному из символов города полагается тереть нос и пуговицу на кителе, чтобы желания сбывались. Владимир одно исполнил точно - написал книгу о Довлатове, с которым, по иронии судьбы, встретился всего раз.