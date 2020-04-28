Такими мы их еще не видели! Звёзды шоу-бизнесса ведут эфиры из дома

28 апреля, вторник, 12:37

Душ, утренняя зарядка и чашечка кофе – своим привычкам я стараюсь не изменять даже на самоизоляции. Но если в обычное время за процессом приготовления наблюдают самые близкие, то сейчас личная жизнь многих становится более открытой. Поделюсь с вами небольшим секретом: чтобы кофе был ароматным и насыщенным я добавляю в него немного сухих корочек апельсина или мандарина и душистый перец. А вот как проводят время на карантине артисты и музыканты, вы узнаете из нашего сегодняшнего репортажа.

Такими мы еще их не видели. Если обычно российские серебрите демонстрируют гламурную жизнь , то сегодня они предстают перед нами в весьма непривычном для них амплуа – в роли домоседов. Самая именитая звездная чета – Галкин-Пугачева, самоизолировалась у себя в Подмосковье. Максим выкладывает ежедневно в социальные сети видео о том, как он проводит время с детьми, ведет юмористический сериал "наша эстрада о карантине", и выходит на прямую связь с блогерами.

Всегда при деле Тина Канделаки. Пожалуй, она одна из немногих, кто сумел быстренько собрать себя в кулак. Во время самоизоляции Тина рекомендует подписчикам, что почитать лучше сейчас, делится секретами, как не убить мужа на карантине и оставаться всегда в форме.

Не уступают московским коллегам и петербургские артисты. Степан Ледков – лидер группы "Марсель" на самоизоляции уже четыри недели. За это время он уже освоил с двумя детьми-школьниками дистанционный подход к образованию, научился записывать ремейки на известные музыкальные композиции, и открыл в себе талант мага-волшебника.

Не скучает на карантине и солистка группы IOWA – Екатерина Иванчикова. Она активно участвует в благотворительных акциях, например, буквально на днях лично отвозила маски и пульсаторы в Покровскую больницу, репетирует новый альбом, и активно проводит в сети он-лайн концерты. Один, например, прошел прямо у нее дома на кровати.

Поддержать людей на самоизоляции решила и группа "FEEL"АРМОНИЯ", объединив известных петербургских артистов под хеш тегом #лучшедома. Для воплощения своей идеи коллектив взяли песню Леонида Агутина "Все однажды кончится" и призвали петербуржцев и гостей города посидеть еще немного дома.

Ирина Товкалева, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.