Безусловная любовь. О счастье быть семьей и возможностях новой, самостоятельной жизни

19 февраля, среда, 14:52

В данный момент в ПНИ номер 10 ведется активная подготовка к празднованию Дня святого Валентина, потому что в этот день воспитанники интерната, Людмила и Владислав решили отметить собственную свадьбу. Вообще, за последние 15 лет в ПНИ номер 10 прошло уже 6 свадеб – эта будет 7-я.

Традиционный вальс разучен, для свадьбы выбрана сине-белая гамма. Столы накроют в одном из залов центра социальной реабилитации при психо-неврологическом интернате номер 10. В ПНИ жених и невеста попали из детдома, а здесь, в загородном центре, в поселке Шапки, вместе проходили реабилитацию: посещали творческие студии, получали профессию, стажировались.

Клуб "Двое" при Центре социальной реабилитации появился в 2006-м. Воспитатель Алевтина Акрамова помогает будущим супругам научиться сервировать стол, работать в огородах, разбитых перед корпусами, рассчитывать бюджет, а главное строить отношения – ведь большинство воспитанников не знают, что такое семейная жизнь. Влад и Люда научились готовить, убирать и осознанно распределять роли в семье, а отношения проверяли временем целых 15 лет.

Владислав и Людмила сразу после свадьбы переедут в эту тренировочную квартиру при Центре, где будут на практике учиться самостоятельной жизни, прежде чем уехать жить в город. Света пока о семье не мечтает, зато получила в Центре профессию дворника и в спортивной секции по пауэр-лифтингу физические навыки, которые в работе пригодятся.

В тренировочной квартире Света готовится к будущей самостоятельной жизни в Петербурге, о которой просто грезит.

За последние 5 лет 69 человек из ПНИ выпустилось на самостоятельное проживание – из них 6 семейных пар. Интернат номер 10 первым в Петербурге стал выписывать людей на семейное проживание, многие и после свадьбы помнят клуб "Двое" и звонят воспитателю Алевтине Акрамовой. Просят помочь разрешить конфликт, спрашивают совета.

Ирина и Александр уже 9 лет в браке, поженились в ПНИ и, пройдя реабилитацию в загородном Центре, уехали жить в Питер. Больше всего радуются здоровому трехлетнему сыну Никите и, конечно, собственной квартире , после условий психо-неврологического интерната.

Ирина по профессии – цветовод, Александр дворник. Но Ира сейчас дома с ребенком, в августе ждет второго, зарабатывает муж. К самостоятельной жизни в городе привыкали долго.

В наше время, когда новые психо-неврологические интернаты больше не будут строиться, важно помнить о людях, которые все еще остаются в стенах ПНИ и поддерживать тех, кто решился довериться миру, друг другу и бесстрашно выйти в свободную жизнь.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Веденская. Санк-Петербург, Первый канал.