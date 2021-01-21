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20 января, среда, 13:09

О супергероях, которые сражаются с онкологией. Реальные дети в сюжетах комикса

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Новинка в мире комиксов – вот эта книга "Комикс. Дети." – о необыкновенных супергероях. Все они – реальные дети, которые борются за свою жизнь с онкологическим заболеванием. О том, как помочь супергероям?

 
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