Новинка в мире комиксов – вот эта книга "Комикс. Дети." – о необыкновенных супергероях. Все они – реальные дети, которые борются за свою жизнь с онкологическим заболеванием. О том, как помочь супергероям?
20 января, среда, 13:09
О супергероях, которые сражаются с онкологией. Реальные дети в сюжетах комикса
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