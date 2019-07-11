Кто построил краболов? Где производят знаменитые на всю страну лодки и реализовывают национальные проекты?

11 июля, четверг, 11:19

Пеллинская мыза близ города Отрадное известна тем, что здесь во времена Екатерины II-й располагался великолепный дворцовый ансамбль. К сожалению, до наших дней сохранились лишь несколько зданий, включая вот это – бывший каретно-конюшенный корпус. Однако, в 20-м и 21-м веке Пелла известна по всей стране благодаря тому, что здесь делают хорошие лодки – большие и маленькие.

Несколько лет назад на предприятии было принято решение серьезно увеличить линейку производимой продукции и расширить собственные судостроительные компетенции. Так появилась вторая производственная площадка, которая была построено по принципу компакт-верфи.



Олег Кононов, исполнительный директор предприятия:

"Завод имеет две площадки, первая в городе Отрадное, но там мы можем строить суда не более 50 метров в длину и с осадкой не более 4 метров. Здесь же мы можем строить суда до 100 метров и с осадкой более 6 метров для спуска".

В 2016 году компакт-верфь была введена в эксплуатацию и это позволило предприятию начать строительство военных кораблей для министерства обороны и специальных судов по государственному заказу.

Однако приоритетным направлением развития были выбраны суда рыбопромысловой отрасли. Весной этого года на воду был спущен траулер "Андромеда" - пока он достраивается у причальной стенки завода, но уже в следующем году отправится на промысел.

Но, на этом не стали останавливаться и еще один траулер, но уже другого проекта должен быть спущен на воду в этом месяце.

А вот это и вовсе уникальная разработка. "Русь" - первый отечественный краболов. До сих пор подобные суда либо покупали подержанные за рубежом, либо переоборудовали под задачу ловли крабов суда других типов .

"Это тоже наш петербургский проект; платформа для ловли живого краба, для транспортировки замороженного краба. На этой платформе мы можем строить одновременно до четырех судов различного назначения".

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Екатерина Горбачева и Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.