Субсидии на содержание экологических аварийных служб. Успеть получить детские выплаты до 1 апреля. Рекордный февраль по потерявшимся детям. Блины для бездомных

11 марта, четверг, 10:00

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Правительство Петербурга выделило субсидии на содержание экологических аварийных служб, модернизацию природоохранного флота, а также ремонт гидротехнических сооружений. В этом году на эти цели направят более двухсот сорока миллионов рублей. В том числе и на капитальный ремонт ледокольного буксира "Александр Фетюлин". Так же дано поручение уделить особое внимание содержанию системы водоводов фонтанов Петергофа.

Александр Беглов, Губернатор Санкт-Петербурга:

"В Петербурге выстроена система взаимодействия всех служб, которые отвечают за экологическую безопасность. Это касается и ликвидации аварийных ситуаций, и утилизации опасных отходов, и содержания гидротехнических сооружений. У нас уникальная водная система. На территории города более 600 водоемов и более 400 рек и каналов. Природоохранный флот нужно поддерживать в надлежайшем состоянии".

У тех кто еще не успел получить детскую новогоднюю выплату, есть возможность подать документы до 30 марта. На одноразовую финансовую помощь могут рассчитывать все семьи, где есть ребенок до семи лет. Детям, рожденным до 1 июля прошлого года, эта выплата была перечислена автоматически. Никаких заявлений подавать было не нужно. Тем же, у кого ребенок родился после 1 июля, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале госуслуг.

Мария Ларионова, Управляющая пенсионным фондом России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

"Самое основное, что срок подачи заявления заканчивается 30 марта. Все кто не обратился за летними выплатами на детей, рожденными в более поздние сроки, либо те родители, которые сейчас становятся молодыми родителями, у которых сейчас появляются дети, то им нужно воспользоваться этим и подать заявление на портале госуслуг, либо в клиентских службах пенсионного фонда".

Февраль оказался рекордным для Петербурга и Ленинградской области по количеству пропавших детей. Только за один месяц волонтерам поискового отряда "ЛизаАлерт" поступило 40 заявок на розыск. Это в полтора раза больше, чем в январе этого года. При этом в 22-х случаях речь шла о детях до двенадцати лет. Многие из пропавших до сих пор не найдены. В предверии весенних каникул поисковики рекомендуют на массовые мероприятия одевать ребенка ярко, а перед выходом сфотографировать его в полный рост.

Антон Паулин, Руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт":

"Рост количества заявок не связан с тем, что стало пропадать больше детей. Он связан с тем, что отряд приобретает все большую известность и все чаще, когда пропадает ребенок, к нам обращаются с этой проблемой. Поэтому наша статистика с каждым годом и с каждым месяцем росла, растет и, к сожалению, будет расти".

Коммунальные службы продолжают очищать город от последнего снегопада. Сейчас работы ведутся во дворах и на городских крышах. В помощь дворникам задействованы небольшие тракторы и снегоуборщики, которых для этого сезона закупили больше, чем планировали ранее. В целом, уборкой снега в Петербурге жители довольны. Жалоб от горожан стало поступать в разы меньше.

Виктор Борщев, Председатель Жилищного Комитета:

"Если говорить в общегородском масштабе, то на телефоне 004 существенное сокращение жалоб, практически в 10 раз. Это говорит о том, что мы учли все недостатки, которые были при уборке снега дворовых территорий и внутриквартальных уже в эти праздники на 8 марта. Мы все убирали более оперативно, вывозился снег и была проще ситуация, потому что в более короткий период шли этиснегопады".

Каждый желающий может накормить бездомных блинами. Благотворительная организация "Ночлежка" объявила о начале сбора блинов для бездомных людей Петербурга. Организация, помогающая обездоленным, ежегодно проводит такую акцию на масленичной неделе. Переданные угощения сотрудники и волонтёры "Ночлежки" будут ежедневно раздавать тем, кто к ним приходит за помощью и живет в приюте. Блины можно приносить самые разные.

Даниил Александров, Сотрудник благотворительной организации "Ночлежка":

"Счет идет пока не десятки. Обычно к субботе начинают приносить. И тогда мы их будем распределять в гуманитарные проекты: в наши пункты обогрева, которые работают по ночам зимой, в наш приют ночной и в Ночном автобус".

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.