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04 марта, среда, 15:33

Строевая подготовка, фехтование, рукоделие и этикет - в Пансионе воспитанниц Министерства обороны созданы все условия для получения качественного образования

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Пансион воспитанниц Министерства обороны — уникальное в своем роде учебное заведение. Строевая подготовка у девочек соседствует здесь с обязательными школьными предметами, творческими дисциплинами и домоводством. В петербургском филиале пансиона одновременно могут обучаться более восьмисот воспитанниц — батальон по военным меркам. И принято решение о его расширении.

Спортивный комплекс с фехтовальным залом, театр и плавучая сцена будут построены для филиала Пансиона воспитанниц Минобороны РФ на Безымянном полуострове в Петербурге. О концепции развития этого учебного заведения для девочек накануне говорили на заседании попечительского совета во главе с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Уже известно, что на пустующей территории с нуля возведут трехэтажный комплекс дополнительного образования и спорта. А с другой стороны построят новый театр. Валентина Матвиенко предложила придумать название острову Безымянному.

Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации:

"Может быть, объявить конкурс среди воспитанниц, среди петербуржцев, чтобы его красиво назвать..."

Спикер Совета Федерации также считает, что, хоть учреждение работает первый год, здесь уже созданы условия для качественного образования, творческого развития воспитанниц, их досуга и отдыха. По словам замминистра обороны Татьяны Шевцовой, среди результатов работы Пансиона стоит особо выделить патриотическое воспитание. В фойе развернули пункт сбора информации и фотоматериалов для загрузки в мультимедийный комплекс "Дорога Памяти". Этот проект Центрального музея Вооруженных сил позволит собрать десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда — всех, кто сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны. Фотографии своих прадедов уже загрузили воспитанницы пансиона...

Здесь воспитывают не только  патриотизм, но и помогают обрести светские манеры, и даже основы материнских  навыков. Данное образовательное учреждение носит экспериментальный характер. Помимо основной школьной программы,  девочки обучаются танцам, рукоделию и даже этикету.

Да, этот филиал Пансиона открылся 1 сентября. В первый набор вошли 240 учениц пятого, шестого и седьмого классов. В пансионе есть все: от вокальных групп и оркестра барабанщиц до ансамбля ирландских танцев и школы журналистики. Но самое главное, что получают здесь девочки, помимо отличного образования, — образцовое воспитание. Воспитанницы живут в Пансионе постоянно.

О патриотизме в Пансионе говорят много, но на обязательной  военной карьере выпускниц не настаивают — скорее говорят, что они "должны вырасти хорошими мамами, и вообще образованными людьми". Члены попечительского совета Пансиона поздравлили девочек с наступающим женским днем. И подарили наборы сладостей, которых, как оказалось, в рационе питания воспитанниц крайне мало.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 

 
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