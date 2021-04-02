15:34 02 апреля, пятница
RSS В избранное
02 апреля, пятница, 10:04

Стоит ли ребенку становиться врачом и как это выяснить?

Версия для печати

У меня в руках пробирка с образцом ДНК человека. В этой лаборатории можно провести Геномные исследования, определить мутации генов и выявить связанные с ними заболевания. Всему этому учатся школьники, которые ходят на занятия в Эколого-биологический центр «Крестовский остров». О новом поколении исследователей расскажем.

Школьники, которые занимаются здесь, в состоянии сами под присмотром наставника проводить эксперименты  по молекулярной биологии и работать с серьезным дорогостоящим оборудованием.

Эта лаборатория открылась совсем недавно, при поддержке одной из российских биотехнологических компаний. В планах – проводить конкретные практические исследования, и возможно вырастить новую смену специалистов. Ребята пока осваиваются и с горящими глазами изучают новые возможности. Например, Аглая сейчас исследует свой собственный геном.

Возможно, эти дети и не станут молекулярными биологами, но отрицательный результат, это тоже результат, уверены педагоги. Один из проектов эколого-биологического центра - Малый медицинский факультет. За его более чем двадцатилетнюю историю здесь прошли обучение тысячи детей. Кто-то стал врачом, а для кого оказалось важным вовремя понять, что не стоит связывать жизнь с этой профессией.

Малый медицинский факультет объединяет ребят с 8 по 11 класс. Они подробно изучают биологию и анатомию, могут грамотно оказать первую медицинскую помощь и даже учатся по описанию симптомов ставить диагноз.

Занятие ведет Пётр Васильев, врач терапевт Георгиевской больницы.

Гордость малого медицинского – то, что занятия ведут практикующие врачи, и многие из них являются выпускниками факультета. Так, Кирилл Атмадзас, сосудистый хирург, сейчас ведет занятие по практической медицине. Тема – травматология. В целом, работу врача здесь стараются показать всесторонне, чтобы дети получили как можно более полное представление о ней.

В эколого-биологическом центре учатся лечить не только людей – работает ветеринарное направление. Среди подопечных: птицы разных видов, змеи, игуаны, грызуны, енот и пара дикобразов. Ребята учатся за ними ухаживать и находить подход к разным животным. Многие ученики этой программы потом становятся ветеринарами.

Украшение холла – и практический материал для занятий в лаборатории аквариумистики – два десятка аквариумов с водной флорой и фауной, в коллекции порядка 150 видов. Дизайн, уход, проведение экскурсий – кружок под названием  "Протоптер" учит разностороннему подходу, недавно открыл тематическую выставку, которой позавидовал бы даже океанариум.

Центр находится в парковой зоне Крестовского острова и включает учебный корпус, мини–зоопарк, оранжерею и дендропарк, где реализуются более 40 образовательных программ, позволяющих тем, кто интересуется биологией и экологией  выбрать направление по душе

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Как понять своего ребенка и договориться с ним? Психологи ...
24 февраля, 12:09

Как понять своего ребенка и договориться с ним? Психологи ...

Все дети имеют право на образование и на комфортные ...
15.12.2020, 12:50

Все дети имеют право на образование и на комфортные ...

Петербургские школы привыкают работать по-новому
09.09.2020, 9:30

Петербургские школы привыкают работать по-новому

Тема недели

Популярное
Сегодня, 10:04
Стоит ли ребенку становиться врачом и как это выяснить?

Стоит ли ребенку становиться врачом ...

О Малом медицинском факультете для школьников и других проектах Эколого-биологического центра "Крестовский остров"

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72