Стоит ли ребенку становиться врачом и как это выяснить?

02 апреля, пятница, 10:04

У меня в руках пробирка с образцом ДНК человека. В этой лаборатории можно провести Геномные исследования, определить мутации генов и выявить связанные с ними заболевания. Всему этому учатся школьники, которые ходят на занятия в Эколого-биологический центр «Крестовский остров». О новом поколении исследователей расскажем.

Школьники, которые занимаются здесь, в состоянии сами под присмотром наставника проводить эксперименты по молекулярной биологии и работать с серьезным дорогостоящим оборудованием.

Эта лаборатория открылась совсем недавно, при поддержке одной из российских биотехнологических компаний. В планах – проводить конкретные практические исследования, и возможно вырастить новую смену специалистов. Ребята пока осваиваются и с горящими глазами изучают новые возможности. Например, Аглая сейчас исследует свой собственный геном.

Возможно, эти дети и не станут молекулярными биологами, но отрицательный результат, это тоже результат, уверены педагоги. Один из проектов эколого-биологического центра - Малый медицинский факультет. За его более чем двадцатилетнюю историю здесь прошли обучение тысячи детей. Кто-то стал врачом, а для кого оказалось важным вовремя понять, что не стоит связывать жизнь с этой профессией.

Малый медицинский факультет объединяет ребят с 8 по 11 класс. Они подробно изучают биологию и анатомию, могут грамотно оказать первую медицинскую помощь и даже учатся по описанию симптомов ставить диагноз.

Занятие ведет Пётр Васильев, врач терапевт Георгиевской больницы.

Гордость малого медицинского – то, что занятия ведут практикующие врачи, и многие из них являются выпускниками факультета. Так, Кирилл Атмадзас, сосудистый хирург, сейчас ведет занятие по практической медицине. Тема – травматология. В целом, работу врача здесь стараются показать всесторонне, чтобы дети получили как можно более полное представление о ней.

В эколого-биологическом центре учатся лечить не только людей – работает ветеринарное направление. Среди подопечных: птицы разных видов, змеи, игуаны, грызуны, енот и пара дикобразов. Ребята учатся за ними ухаживать и находить подход к разным животным. Многие ученики этой программы потом становятся ветеринарами.

Украшение холла – и практический материал для занятий в лаборатории аквариумистики – два десятка аквариумов с водной флорой и фауной, в коллекции порядка 150 видов. Дизайн, уход, проведение экскурсий – кружок под названием "Протоптер" учит разностороннему подходу, недавно открыл тематическую выставку, которой позавидовал бы даже океанариум.

Центр находится в парковой зоне Крестовского острова и включает учебный корпус, мини–зоопарк, оранжерею и дендропарк, где реализуются более 40 образовательных программ, позволяющих тем, кто интересуется биологией и экологией выбрать направление по душе

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург