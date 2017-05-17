20:01 17 мая, среда
RSS В избранное
17 мая, среда, 16:52

Сто пятьдесят лет милосердия

Версия для печати

Российский Красный Крест в этом году отмечает полуторавековой юбилей. Эта организация отличается от обычных благотворительных фондов, в первую очередь, тем, что Красный Крест - часть Международного гуманитарного права. Его волонтеры ежегодно спасают тысячи жизней по всему миру. Все они следуют семи основным принципам.

Гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность. Вот семь основополагающих принципов международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. С момента своего основания Красный Крест принципиально не делит участников конфликтов на правых и неправых, а помогает всем на основе строгого нейтралитета и принципов гуманности. Функции современного Красного Креста значительно шире задуманных изначально. Он действует не только в военное, но и в мирное время, помогая жертвам голода, эпидемий, стихийных бедствий, гражданских и межэтнических столкновений, техногенных катастроф, беженцам и разделенным семьям.

Татьяна Линева, Председатель Петербургского отделения Российского Красного креста:

"Процветает такое слово, которое было для нас абсолютно новое, работорговля.  И мы сейчас занимаемся с привлечением институтов, муниципальных образований для того, чтобы это слово, система работорговли, профилактика была на уровне и Правительства и общественных организаций и даже людей, чтобы они знали, что такое есть и как с этим бороться."

В Петербурге насчитывается порядка тысячи добровольцев Красного Креста, триста из которых активно участвуют во всех мероприятиях организации. В числе основных направлений деятельности организации - профилактика туберкулеза и ВИЧ, помощь пожилым людям и трудовым мигрантам. А три года назад Красный Крест начал образовательную деятельность и обучает молодежь оказанию первой медицинской помощи.


Игорь Цыжонов. Максим Беляев. Дарья Варновская и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
15 мая, 11:57
Петербург строит будущее российского атомного ледокольного флота

Петербург строит будущее российского атомного

Балтийский завод – петербургское предприятие с более чем полуторавековой историей. На его стапелях получали жизнь самые разные корабли от атомных ракетных крейсеров до судов космической связи, сегодня
Сегодня, 16:52
Сто пятьдесят лет милосердия

Сто пятьдесят лет милосердия

Российский Красный Крест в этом году отмечает полуторавековой юбилей. Эта организация отличается от обычных благотворительных фондов, в первую очередь, тем, что Красный Крест - часть Международного гу
12 мая, 11:24
Звезда мюзиклов Иван Ожогин - "вурдалак" со стажем

Звезда мюзиклов Иван Ожогин - "вурдалак" со

Каково это играть на сцене демонов и вампиров?

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72