Сто пятьдесят лет милосердия

17 мая, среда, 16:52

Российский Красный Крест в этом году отмечает полуторавековой юбилей. Эта организация отличается от обычных благотворительных фондов, в первую очередь, тем, что Красный Крест - часть Международного гуманитарного права. Его волонтеры ежегодно спасают тысячи жизней по всему миру. Все они следуют семи основным принципам.

Гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность. Вот семь основополагающих принципов международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. С момента своего основания Красный Крест принципиально не делит участников конфликтов на правых и неправых, а помогает всем на основе строгого нейтралитета и принципов гуманности. Функции современного Красного Креста значительно шире задуманных изначально. Он действует не только в военное, но и в мирное время, помогая жертвам голода, эпидемий, стихийных бедствий, гражданских и межэтнических столкновений, техногенных катастроф, беженцам и разделенным семьям.

Татьяна Линева, Председатель Петербургского отделения Российского Красного креста:

"Процветает такое слово, которое было для нас абсолютно новое, работорговля. И мы сейчас занимаемся с привлечением институтов, муниципальных образований для того, чтобы это слово, система работорговли, профилактика была на уровне и Правительства и общественных организаций и даже людей, чтобы они знали, что такое есть и как с этим бороться."

В Петербурге насчитывается порядка тысячи добровольцев Красного Креста, триста из которых активно участвуют во всех мероприятиях организации. В числе основных направлений деятельности организации - профилактика туберкулеза и ВИЧ, помощь пожилым людям и трудовым мигрантам. А три года назад Красный Крест начал образовательную деятельность и обучает молодежь оказанию первой медицинской помощи.



Игорь Цыжонов. Максим Беляев. Дарья Варновская и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.