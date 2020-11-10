Стимпанк - технологичное искусство на грани фантастики: экологичность, ювелирная точность, креатив, юмор и, конечно, романтика

09 ноября, понедельник, 09:28

Стимпанк - уже давно не просто направление научной фантастики, объединяющее технологии и прикладное творчество, а целый стиль искусства. Художники из болтов, гаек, кусков металла, что обычно отправляется на помойку, создают эти скульптуры. Творческие идеи в этом направлении могут выглядеть и вызывающими брутальными и изысканно утонченными.

Пока одни отправляют хлам на свалку, другие умудряются создавать из него потрясающие вещи. И доказательство тому – эта выставка в катакомбах Петрикирхе. Семь мастеров демонстрируют мастерство превращения мусора в нечто особенное.

Дмитрий Липский, Организатор выставки:

"Это люди совершенно разные. Они могут работать в офисе, работать в мастерской, могут заниматься приемкой лома или работать в автосервисе. "

Стимпанк воплощает в себе несочетаемое – элементы прошлого в интерпретации будущего. Само по себе это свойство объединять в себе такие противоположности и делает этот стиль непохожим на другие. Ефим Григорьев работал сварщиком на производстве. И пока остальные ходили на перекур, он пробовал сделать что-нибудь этакое.

Ефим Григорьев, Участник выставки:

"Я нас самом деле творческий человек, в детсве любил рисовать, в армии служил – писал стихи. А когда освоил свою профессию, полностью уже начал творить. Для меня это возможность понять, на что я способен."

Вадим Безбородов со сваркой тоже на "ты". По профессии он кузовщик. В его скульптурах не только болты и гайки, но и старые автомобильные детали.

Вадим Безбородов, Участник выставки:

"Я нахожу железяку, которая под ногой валяется. Прикладываю к другой железяке, приварил ее и дальше пошло поехало. Оно уже само получается. Бывает конкретно какая-то идея возникает. Тогда уже начинаешь задаваться целью, подыскивать, подбирать. А в основном это все спонтанно происходит."

Стимпанк – это еще и креативное решение экологических проблем. Металлолом природе вреден, и тут поле для фантазий обширное. Например, подстаканник, каким пользовались на железной дороге, – хороший способ создать образ античной "Колесницы". Дуршлаг может стать вороной. Эти работы создал Александр Катюричев.

Александр Катюричев, Участник выставки:

"Началось с пылесоса. Потом мясорубки, противогазы. Все пошло в ход. То, что можно найти дома, соседи знакомые отдают. Так и продолжается потихонечку."

Рустам Шигапов, напротив, не использует в своих работах сварку. Его скульптуры, например, этот носорог полностью собран вручную на заклепках и закрутках, как конструктор. Вообще работы каждого автора имеют свой неповторимый стиль. И порой могут состоять из тысяч маленьких деталей.

Рустам Шигапов, Участник выставки:

"Присутствуют банальные бытовые вещи. Ключа, замки, даже от почтовых ящиков...."

Только этим стимпанк не ограничивается. Возвращает к жизни, пусть и другой, детали старых часов, ложек, вилок и прочих металлических вещей, найденных на блошиных рынках – эта арт группа "Катанада". Старинные сломанные вещи разных эпох в руках художников неожиданно оживают.

Александр Мушкин, Алексей Беликов, Художники:

"Мы делаем так, чтобы нельзя было отнести нашу работу к какой-то эпохе. Она могла бы быть сделана в 19 веке, могла бы быть сделана вчера. Поэтому мы стараемся не использовать пайку, но иногда приходиться, конечно. В основном это скрутки. Винтик, гаечка. Такое соединение."

Каждая работа несет в себе секреты и оптические эффекты, разгадывать которые можно бесконечно, так же как и разглядывать все детали. Три года художники работали над этим объектом "Город золотой". Десятки, если не сотни тысяч деталей, ювелирная точность и невероятный эффект от увиденного в живую.

Александр Мушкин, Алексей Беликов, Художники:

"На блошином рынке в Лондоне в свое время мы купили два ящика из-под типографских гранок старинные. Привезли и сами не знали зачем. Потом посмотрели и решили, что это может быть городом. И он начал прирастать. А растет он как обычный город. Спонтанно. И сам уже заявляет, что ему нужно. Это лучшее, что мы могли сделать на тот момент."

Этот город восхищает своей красотой и загадочностью, особенно когда знаешь, из чего он сделан. Пожалуй, стоит внимательнее присматриваться к вещам, которые нас окружают, и не торопиться списывать их в утиль.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.