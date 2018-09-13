Стать моделью после 65, отправиться на Байкал или освоить новые технологии. Активная жизнь в "элегантном" возрасте

12 сентября, среда, 12:35

Жизнь на пенсии только начинается. Они это точно знают. Преодолев страх одиночества, увлеклись тем, на что раньше просто не было времени. Сотни петербуржцев «элегантного» возраста убеждены: пенсия не итог, а лишь новый и яркий этап жизни.

Утро в этом "клубе активного долголетия" начинается с дружеских турниров у бильярдного стола или за шахматами. А потом уже каждый по своим интересам направляется в творческие мастерские. Кто-то рисует, кто-то поет. А кто-то учится пользоваться планшетами и смартфонами. Для особо продвинутых пенсионеров – углубленные курсы компьютерной грамотности. Ежедневно и бесплатно этот клуб в Московском районе помогает интересно и с пользой провести свободное время.

Людмила Богданова, директор комплексного центра социального обслуживания населения Московского района Санкт-Петербурга "Это именно то место, куда можно прийти, когда тебе грустно, когда ты хочешь научиться, когда ты не желаешь потеряться в этой жизни. Нужно продолжать жить и жить активно, чтобы приносить свою помощь и стране, и своим же детям, внукам. Так как еще на этой площадке у нас реализуется межпоколенческий проект. Это очень здорово!"

Это видео с поездки на Байкал сняли и смонтировали сами участники вояжа. А сейчас, просматривая эти кадры, словно вернулись в те две недели незабываемого отдыха. Наталья Александровна Самойлова сейчас уже готовится к новой поездке. Ее мечта - посвятить все свободное время себе - осуществилась лишь, когда вышла не пенсию. Сейчас Наталья Александровна активно путешествует и выкладывает в социальные сети видеоролики об этом.

Наталья Самойлова, пенсионер: " Были женщины далеко за 80. Мы ходили по горам, у нас замечательная была руководитель группы Валентина Николаевна, она все замечательно организовала, у нас было столько интересного и столько энергии у нас уходило, но мы не уставали. Мы думали, чтозавтра не встанем. Но мы вставали к 8 шли на берег Байкала, занимались йогой, мы купались в Байкале при температуре +8".

Туристический клуб Союза пенсионеров появился не так давно и привлекает все больше желающих к путешествиям. Тем более, что поездки досконально продумываются и планируются с учетом физических возможностей всех участников, и стоят дешевле.

Сергей Петров, руководитель туристического клуба "Союза пенсионеров России": "Если сравнивать по рынку цен Петербурга – это на 20-30% дешевле, чем цены аналогичных организаций. Но здесь опять же люди сравнивают название поездки, но не сравнивают, что в нее входит. Многие организации предлагают меньший набор услуг и удешевляют. Мы стараемся по максимуму включить все, чтобы человек, когда едет (тем более старшего поколения), не задумывался о том, что ему нужно где-то покушать, куда-то сходить. Чтобы он уже ехал спокойной и знал, что у него уже все есть".

В Петербурге решительно ломают стереотипы фэшн-индустрии. Модный дом "Пава", открытый при общественной организации "Ассоциации ветеранов, инвалидов и пенсионеров", работает исключительно с теми, кто относится к элегантному возрасту. И в эти дни опять провел кастинг моделей шестьдесят пять плюс.

Наталья Солдатова, модельер: "Наша цель - дать женщинам в элегантном возрасте прочувствовать себя. Потому что женщины, уходящие на пенсию, начинают терять социальную значимость. Начинают вспоминать, что же они хотели сделать когда-то очень давно. Хотят во воплотиться в чем-то. И мы даем им как раз эту возможность научиться тому, чего они не могли достичь раньше".

Красота, хотя и определяющий критерий, но, кажется, не главный, в том числе для жюри. Оценивают стиль одежды, который участники выбирают сами и уровень раскрепощенности. Еще обращают внимание на физическую форму. Но трудностей у моделей с этим не возникает, причем без всяких диет. К гламуру в этом модном доме совсем не стремятся. Ищут ленинградский стиль. И, кажется, находят успешно. Ольга Хохлова уже семь лет на пенсии, правда, призналась, что это по документам. Сегодня она востребованная модель.

Ольга Хохлова, Пенсионер, модель: "Моя семья пыталась сделать так, чтобы я сидела у телевизора. У меня уже 3 внуков и они хотели, чтобы я сидела с внуками. Но сказала им – нет! Настала моя пора. Настала моя личная жизнь. Если сидеть дома, то человек быстрее стареет. А когда человек занят интересным делом, у него нет времени думать о том, ой как мне плохо, и как я больна".

Не секрет, что в современном обществе существует всемогущий культ молодости, тогда как старость в нем считается чем-то таким, чего нужно опасаться. Но это все лишь стереотип, который ломают наши герои. Главное найти себе увлечение!

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Дарья Варновская. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.