Старинные технологии и дополненная реальность — все ради любви к Петербургу. О новом арт-проекте "Петербург-320"

24 апреля, понедельник, 10:48

Как сделать аутентичную линогравюру, что игровой аниматор может собрать руками из кусочков настоящей цветной бумаги и куда ведут кьюар коды со скриншотов? Студенты творческих вузов экспериментируют с новыми и старинным техниками на заданную тему - день рождения Северной столицы.

"Петербург — столица вдохновенья" - первая выставка большого проекта "Петербург — 320". Она открылась в Культурно-выставочном центре Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Все подробности в нашем репортаже.

Виктория Федорова, Даниил Кушнеревич, Анегина Введенская, Линда Черкасова. Первый канал, Петербург