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24 апреля, понедельник, 10:48

Старинные технологии и дополненная реальность — все ради любви к Петербургу. О новом арт-проекте "Петербург-320"

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Как сделать аутентичную линогравюру, что игровой аниматор может собрать руками из кусочков настоящей цветной бумаги и куда ведут кьюар коды со скриншотов? Студенты творческих вузов экспериментируют с новыми и старинным техниками на заданную тему - день рождения Северной столицы.

"Петербург — столица вдохновенья" - первая выставка большого проекта "Петербург — 320". Она открылась в Культурно-выставочном центре Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Все подробности в нашем репортаже.

Виктория Федорова, Даниил Кушнеревич, Анегина Введенская, Линда Черкасова. Первый канал, Петербург

 

 
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