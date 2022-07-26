Старинные дачи Карельского перешейка

26 июля, вторник, 11:45

Дача Мюзера, вилла Айнола – загородные петербургские дачи и усадьбы до сих пор носят имена своих первых хозяев. И это не случайно: ведь каждый дом имеет своё уникальное лицо, характер и даже судьбу.

Из почти трёх сотен памятников деревянного зодчества регионального значения 20 процентов, по оценкам специалистов, находятся в неудовлетворительном состоянии. Но есть и другие примеры восстановления загородных деревянных усадеб. Как сохранить и продлить им жизнь - в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.