Станет ли Петербург модной столицей России?

27 февраля, вторник, 12:02

Из культурной столицы – модную, намерены сделать власти Петербурга. Для этого в Смольном уже утвердили программу развития легкой промышленности и поддержки местных дизайнеров. Число швейных предприятий собираются увеличить вдвое. А конечная цель — вывести местные бренды на международный уровень и сделать Петербург модной столицей, чтобы туристы приезжали сюда не только в Эрмитаж, но и за покупками.

Во многих европейских городах модная индустрия уже давно превратилась в драйвер экономического развития стран. Яркий пример — Милан, где не только работают знаменитые дизайнеры, но и начинают свой путь в мир моды молодые талантливые художники. Здесь регулярно проходят модные показы и шумные фешн-мероприятия. А доход от миланских распродаж ежегодно увеличивает ВВП страны почти на 10 млрд евро. Подобную столицу моды мирового масштаба намерены сделать и из Петербурга. Пока город не использует полностью свой креативный потенциал, а ведь все основания, чтобы стать центром российской моды, у Петербурга есть. Здесь работают более 2 тысяч дизайнеров и свыше 450 компаний, которые производят одежду, обувь, аксессуары для внутреннего и внешнего рынка.

Игорь Цыжонов, Антон Голубев, Дарья Варновская, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.