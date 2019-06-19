Стабильно и поступательно. Россия и Китай уверенными шагами идут навстречу друг другу

19 июня, среда, 11:59

Стабильно и поступательно. Так можно охарактеризовать развивающееся российско-китайское стратегическое партнерство. Сегодня это, пожалуй, образец современных межгосударственных отношений. Понятные, комфортные, предсказуемые условия для инвесторов и налаживание обмена лучшими практиками будут лишь способствовать ускорению реализации совместных масштабных проектов в области инфраструктуры, энергетики, высоких технологий и бизнеса.

Уверенными шагами идут две страны навстречу друг к другу. И такое сближение – впервые. На Петербургском экономическом форуме главный гость, пожалуй, делегация из Китая. И самая многочисленная – тысяча человек. Со всех провинций, члены Коммунистической партии, бизнесмены и чиновники разного уровня. А все из-за торговой войны с США, где решили не покупать некоторые китайские товары, а компанию "Хуавей" в Америке и вовсе "забанили".

С начала года объём торговли между Россией и Китаем вырос почти на шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличению не помешал даже общий спад внешнего товарооборота КНР. Положительную динамику эксперты связывают с поставками российских энергоносителей и сельскохозяйственной продукции. Китайские партнеры заинтересованы в продвижении китайских брендов в России для увеличения товарооборота. Помочь им здесь могут лишь российские федеральные телевизионные каналы.

Сюй Цзиньли, глава российского Представительства Китайского совета по содействию международной торговле: "Я действительно мало видел рекламы китайских компаний на телевидении России. Со временем я уже замечаю, что немало компаний уже появилось на телевидении, радио. Российский потребитель очень доверяет рекламе. И я на разных мероприятиях я всегда говорю своим коллегам, бизнесменам китайским - надо рекламу делать в России, чтобы объем продажи увеличивался".

О доверии к российскому телевидению говорили и участники делового завтрака "Продвижение китайских брендов в российских медиа", который прошел в рамках Экономического форума. Представители деловых кругов КНР и национального рекламного альянса с российской стороны обсудили возможности продвижения китайских брендов в России и формирования у российских потребителей позитивного отношения к понятию "китайский бренд".

Эдуард Райкин, генеральный директор Национального рекламного альянса: "Основная идея - не убедить, они итак убеждены, что они должны продвигать свои бренды, надо менять отношение, может быть, какое-то, которое уже сложилось. Основная задача - дать возможности и инструментарии, как это сделать наиболее прозрачно. Наиболее эффективно. Чтобы дать им все необходимые возможности для того чтобы они продвинули свои товары.

По мнению участников делового завтрака, наилучшие возможности для этого могут предоставить российские федеральные телевизионные каналы, обеспечивающие максимальный охват и профессиональный качественный видеоконтент.

Константин Эрнст, генеральный директор "Первого канала": "По соотношению эффективности цена – телевидение в России самое эффективное медиа. Вопрос о том, что смотрит молодежь. Молодежь, конечно, смотрит видео в смартфонах. Кроме телевизионных каналов никто сегодня системно качественного видео не создает. Поэтому в смартфонах они смотрят то, что создают каналы".

Российско-китайские торгово-экономические отношения сегодня можно разбить на три уровня. Первый - политическая среда с абсолютно высоким уровнем взаимного доверия и партнерства. Это демонстрируют лидеры двух государств. Второй уровень взаимоотношений – это партнерство между крупными российскими и китайскими корпорациями. Третий уровень - это партнерство среднего и малого бизнеса, и в основном, в несырьевом секторе. И если еще несколько лет назад оно было холодным, то сегодня пришло очевидное тепло, говорит китайский бизнесмен Чэнь Чжиган. Он переехал в Петербург, чтобы развивать торгово-экономические связи между Россией и Китаем. И для этого на территории Ленэкспо создал российско-китайский бизнес-парк.

Чэнь Джиган, генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка: "Сейчас уже идет понимание, что наверху горячо и внизу тоже горячо. А сейчас нужно именно исполнительной власти в середине начинать работать. Но факт есть факт. В середине исполнительной власти с российской стороны и с китайской стороны также то же самое. Все умеют работать, почему и идет региональное сотрудничество. Это уже реальные кадрышлифуются, это очень важно".

Российско-китайские отношения являются важной составляющей современной системы международных отношений. От того, как будут развиваться отношения между Китаем и Россией, во многом будет зависеть ход политических процессов, по крайней мере, в пределах Евразии.

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Дарья Варновская и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.