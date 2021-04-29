Сразу два новых детских сада в Московском районе. Диспансеризация помогает выявить онкологию на ранних стадиях. Пять гигантских расписных яиц в центре Петербурга

29 апреля, четверг, 09:07

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В Москосвском районе Петербурга накануне открылись сразу два новых детских сада и уже приняли первых малышей. Один детский сад открылся в новом микрорайоне на Дунайском проспекте и рассчитан на 140 мест. Он оборудован по современным стандартам, в нем расположены: бассейн, спортзал и кабинеты для дополнительного образования. Уже сформировано восемь групп, из них две ясельные. Второй сад разместился на первом этаже жилого комплекса. Дошкольное учреждение рассчитано на четыре детские группы, две из них для детей с задержкой психического развития и звуковой артикуляции.

Наталья Путиловская, Председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга:

"В этом году в Петербурге откроется 44 детских сада, которые строились либо за бюджетные средства, либо выкуплены у инвесторов, которые строили жилые дома и строили так же в качестве своих обязательств социальные объекты – это школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Поэтому 44 детских сада на 1600 мест будет открыто в этом году".

По последним данным чаще всего врачи выявляют у женщин онкологию груди, а у мужчин - рак легкого. При этом в целом по Петербургу на первое место по выявляемости вышел рак толстого кишечника. Такие данные прозвучали на пресс-конференции, посвященной семидесяти пятилетию городского клинического онкологического диспансера. За год здесь пролечилось тридцать пять тысяч человек. И это не смотря на ковидную ситуацию. Кстати, за последние четверть века на два процента в год растет заболеваемость раком на ранних стадиях, при этом количество больных с 3-й и 4-й стадией остается на прежнем уровне.

Дмитрий Гладышев, Главный онколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга:

"Внедрение и реализация скрининговых мероприятий, прежде всего со стороны пациентов, явка их в нужный свой возрастной период на диспансеризацию поможет нам, во-первых, просто диагностировать какое-либо онкологическое заболевание, даже если оно никаких симптомов сейчас не проявляет, но и попытаться выявить его на ранней стадии".

Призывники Ленинградской области пополнят ряды вооруженных сил России. Уже начались первые отправки новобранцев в воинские части. Военную форму в этом призыве на себя оденут почти три тысячи молодых людей. Проходить срочную службу предстоит 12 месяцев в любой точке нашей страны – это предусматривает экстерриториальный принцип комплектования. Но на практике призывников Ленинградской области оставляют служить в Западном военном округе. Тем более, что здесь представлены практически все виды и рода войск.

Сергей Никитин, Временно исполняющий обязанности Военного комиссара Ленинградской области:

"Во все горячие точки отправляются военнослужащие контрактной службы. Это военнослужащие у нас по призыву. Соответственно их отправлять в горячие точки не планируется".

Здесь жизни петербуржцев спасают уже 90 лет. Сотрудников НИИ Джанелидзе вице-губернатор Олег Эргашев поздравил с официальным праздником работника скорой помощи. Профессиональный праздник работников неотложки долгое время оставался в тени. Дату на официальном уровне утвердили весной прошлого года, в разгар пандемии коронавируса. Кстати, НИИ сокрой помощи не перепрофилировали под коронавирус в пик пандемии, институт продолжал работать по профилю и помогать пациентам в экстренных ситуациях.

В центре Петербурга появятся пять гигантских расписных яиц. Сейчас над их созданием трудятся художники. Это своеобразный подарок горожанам к Пасхе от Музея Фаберже. Посмотреть на религиозные украшения можно будет со 2 по 11 мая в ключевых местах Петербурга - от Малой Садовой улицы до ЦПКиО. Точных адресов организаторы не сообщают, вместо этого всем предложено поучаствовать в "пасхальном квесте" - найти все пять яиц, сфотографироваться с ними и выложить подборку в соцсетях с хештегами - #впоискахкурочки и #пасха2021_фаберже.

Кирилл Овчинников, Художник:

"На этот сюжет меня вдохновили два яйца из музея Фаберже. Это яйцо Петушок Марии Федоровны и яйцо Шантеклер Варвары Кель. Там были главные герои - петухи, как символ радости, силы, мощи".

Светлана Бойко, Художник:

"Меня вдохновило одно из произведений Фаберже - пасхальное императорское яйцо "Лавровое дерево". Я изобразила свое дерево и представила такое мировое дерево - это такой символ, который существует во многих культурах мира, в том числе и в русской культуре".

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.