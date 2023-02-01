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01 февраля, среда, 10:26

Спортивный забег «Дорога жизни» в память о событиях Великой Отечественной войны

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Впервые забег прошел 29 января 1970 года, и вот уже 54 раза, ленинградцы и петербуржцы разных возрастов, отдавая дань памяти событиям блокады, пробегают этот знаковый маршрут.

На дистанцию вышел и Григорий Иванович Колгашкин, основатель этого спортивного праздника, не пропустив ни единого забега "Дорога жизни".

В этом году мероприятие организовано "Лигой героев", руководителем которой является Ксения Шойгу. С ней встретилась наша съемочная группа и узнала о том, какие еще спортивные события ждут петербуржцев.

Абас Али-заде, Олег Подъячев, Алла Васильева,  Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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