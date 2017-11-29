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29 ноября, среда, 12:56

Спортивный стиль по-русски

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Первый блин, как известно, редко выходит правильной формы. Когда речь идет о такой субъективной теме, как экипировка спортсменов, нередко бывает так: сколько людей – столько мнений. Но петербургский производитель горнолыжной одежды сделал все, чтобы обратить на себя внимание спортивной общественности. Каждый член сборной России по фристайлу в дисциплине ски-кросс получил комплект из 10 наименований спортивной формы. Причем подготовили его с нуля всего за полгода.

Торжественная презентация новой экипировки спортсменов по ски-кроссу. До сегодняшнего дня сборная России на Олимпийских играх и Кубках мира выступала в зарубежной одежде. Теперь смело говорим об импортозамещении. И дело не только в отказе от европейских брендов. Важно, что соревновательные костюмы, горнолыжные куртки и брюки, пуховики, жилеты и плащи изготавливаются из высокотехнологичных мембранных тканей и имеют индивидуальные конструкции.

Алексей Курашов, президент Федерации фристайла России: "На самом деле мы давно работаем с российскими компаниями. И если будет равный выбор между иностранным экипировщиком или российским, мы выберем российского экипировщика. Мы довольно теми технологиями, которые они применяют. Мы оттестировали в самых сложных условиях эту российскую экипировку, и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Действительно, можно говорить о реальном импортозамещении в профессиональном спорте. В части фристайла уж точно". 

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Дарья Варновская. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург. 

 
 
 
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