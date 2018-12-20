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19 декабря, среда, 14:33

Спортивные итоги года

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Быстрее, сильнее, выше... Сколько медалей петербуржцы привезли в этом году в копилку города и страны? Спортивные итоги сегодня на Первом канале.

 
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