Быстрее, сильнее, выше... Сколько медалей петербуржцы привезли в этом году в копилку города и страны? Спортивные итоги сегодня на Первом канале.
19 декабря, среда, 14:33
Спортивные итоги года
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Книжный салон для культурной столицы – это не просто выставка, а интерактивное место встречи живых людей – издателей, авторов и тех, ради кого они творят. Что происходит в самом читающем городе