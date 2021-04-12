Спорт без ограничений. О людях, которые идут к своим целям

12 апреля, понедельник, 10:44

Человек может все - подтверждают герои нашего сюжета.

В любой, даже самой сложной жизненной ситуации, всегда можно найти позитивную сторону. Самое главное не потерять мотивацию и найти в себе силы двигаться дальше. Герои нашего сюжета сегодня лишний раз подтверждают тот факт, что человек может все.

Иван Самоделкин – профессиональный спортсмен. Всю свою жизнь он занимался фигурным катанием. Но 3 года назад, почти сразу после своей свадьбы, из-за несчастного случая он остался без ноги. Рецепта, как пережить такой удар судьбы – не существует. Ивану помогали близкие люди, друзья-фигуристы.

Иван Самоделкин: "Для меня фигурное катание это было все. Это была моя работа, это было хобби, вся обстановка была вокруг этого. Но поменялось, надо двигаться дальше делать что-то другого, я вообще задался идеей, целью, мечтой – это Паралимпийские игры. Не знаю, в каком виде спорта это будет или как это будет, но это то, к чему я иду".

Сначала был обычный тренажерный зал, чтобы привести себя в форму. С появлением более функционального протеза, Иван стал пробовать себя в разных спортивных дисциплинах. Сегодня он занимается баскетболом на колясках, а также работает инструктором в фитнес-центре. Свою железную ногу, он специально не прячет и абсолютно не стесняется.



"Я, наверное, отношусь к тем людям, которые выпендриваются. То есть у меня есть железная нога, а у других ее нет".

Занятия спортом для многих людей с инвалидностью становятся настоящей отдушиной и тем путем, который позволяет вернуться в активную повседневную жизнь.

Антон Круглов, врач-травматолог-ортопед, руководитель отдела протезирования верхних конечностей ортопедического центра: "Возможность заниматься спортом - это признак здоровья. Это признак психологического здоровья, физического. Это стремление соревноваться , это возможность самоутвердиться и повысить самооценку. В конечном счете, радоваться жизни и быть счастливым".

Несколько лет назад на прием к Антону Вячеславовичу пришел Александр Сычев. Из-за несчастного случая он остался без обеих рук. Протезы для него были жизненной необходимостью, чтобы начать делать обычные вещи.



Александр Сычев: "Что может человек, зависит от самого человека. Кто-то ногами крестиком учится вышивать, а кто-то всю жизнь с руками сидит и ничего не делает. Но, с протезами, действительно, хороший протез позволяет тебе многое. Я подошел к ситуации серьезно изучил все протезные организации в Питере, в Москву съездил даже".

Одним из первых протезов Александра стал так называемый "железный крюк" - рабочий инструмент, с которым он начал заново осваивать привычные для себя занятия. Но после первых успехов появилась четкая цель – вернуть себе любимое дело – автомобиль.

Антон Круглов, врач-травматолог-ортопед: "Любой протез это не кибернетическая рука, а некий инструмент, который требует освоения. Хорошая параллель с музыкальными инструментами. Музыкальные инструменты у разных людей раскрываются по-разному. Также по-разному раскрываются у разных пользователей протезы".

Александр снова за рулем, но останавливаться на достигнутом, не собирается. Ближайшая цель – заявиться на чемпионат страны по ралли-рейдам. Кстати, машину для будущих гонок он готовит сам. Ну, а далее шаг за шагом двигаться к мечте – участию в знаменитом многодневном "Дакаре".

"Утром встать одеться – преграды, препоны, преодоления. Сделать чай – то же самое. На фоне вот этого каждодневного преодоления, новая ступень это радость открытия, для меня это больше радость, новые перспективы, новые горизонты, чем какое-то преодоление".

Наши герои, лишенные привычных для человека возможностей, уже достигли потрясающих результатов. Высокие цели, которые они поставили для себя - вполне осуществимы, при неравнодушии и небольшой поддержке окружающих. Кстати, Иван Самоделкин недавно стал папой, у него родилась дочь, а значит, счастливых событий стало еще больше.

Тимур Мамонов, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.

