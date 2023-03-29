Создание малых спутников в студенческих лабораториях - уже наша реальность!

29 марта, среда, 10:43

В небольшой пространстве десять на десять может расположится целая исследовательская лаборатория. И прямо в таком виде отправиться в космос. Малые спутники - самый последний тренд в покорении внеземных пространств.

Алгоритм, который позволит спутникам дружить и помогать друг другу, разрабатывают студенты. Чтобы не подвергать риску дорогостоящее оборудование, им просто необходима практика. И область малых космических спутников – хорошее поле для экспериментов. Раньше "малыши" были уделом любителей, но с развитием технологий играют всё более важную роль в космической одиссее, где каждая ошибка может иметь последствия планетарного масштаба.

О юных учёных и их разработках подробнее в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург