01:35 30 марта, среда
RSS В избранное
29 марта, среда, 10:43

Создание малых спутников в студенческих лабораториях - уже наша реальность!

Версия для печати

В небольшой пространстве десять на десять может расположится целая исследовательская лаборатория. И прямо в таком виде отправиться в космос. Малые спутники - самый последний тренд в покорении внеземных пространств.

Алгоритм, который позволит спутникам дружить и помогать друг другу, разрабатывают студенты. Чтобы не подвергать риску дорогостоящее оборудование, им просто необходима практика. И область малых космических спутников – хорошее поле для экспериментов. Раньше "малыши" были уделом любителей, но с развитием технологий играют всё более важную роль в космической одиссее, где каждая ошибка может иметь последствия планетарного масштаба.

О юных учёных и их разработках подробнее в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Космос стал ближе для молодежи: о научных студенческих ...
14 февраля, 10:38

Космос стал ближе для молодежи: о научных студенческих ...

Где научиться ставить свет, накладывать грим и правильно ...
06.12.2022, 10:47

Где научиться ставить свет, накладывать грим и правильно ...

Новый Центр аэрокосмических исследований и разработок ...
30.11.2022, 10:31

Новый Центр аэрокосмических исследований и разработок ...

Тема недели

Популярное
28 марта, 10:00
Готовь сани летом, а катамаран — весной. Вокруг света под парусом

Готовь сани летом, а катамаран — весной. ...

В гостях у Выдающегося путешественника России
23 марта, 9:30
Приёмная кампания в первые классы. Форум «Экология большого города». «Детские дни» в музеях. Конференция скрипичных мастеров. Карета Екатерины II

Приёмная кампания в первые классы. Форум «...

Обзор важных городских тем недели

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: www.vk.com/1tvspb