Как вернуть ключи от счастья? Созависимость - серьезная болезнь 21 века

26 июля, понедельник, 11:17

О том что алкоголизм и наркомания – болезни, требующие серьезного лечения, сегодня знают все. А вот созависимость, как болезнь, которой страдают близкие зависимых людей – эта понятие мало кому известно. В июле в Петербурге встретились женщины из разных городов России, которые проходят лечение от созависимости в специальных группах. Что это такое, как лечить и как вернуть себе ключи от счастья?

Оксана Москевич, клинический психолог, ведущая группы созависимых, село Георгиевское Ивановская обл.:

"Если зависимый человек живет вокруг вещества, то созависимый вокруг человека, идет контроль".

Состояние, когда ты прекращаешь жить своей жизнью и начинаешь проживать жизнь близкого, который с ней не справляется, знакомо родственникам алко и наркозависимых. Александр и Елена вместе - больше тридцати лет, у них, как в сказке – три сына. Средний несколько лет назад попал в ловушку зависимости от синтетических наркотиков.

Александр и Елена Ершовы:

"Когда мы узнали о его болезни ,были одиноки, начался контроль, паника. Всегда был страх, ужасное состояние. Ночи - это было какое-то забытье, не сон. Утром ты просыпался как-будто в какую-тор страшную историю, где ты живешь. Созависимые люди зачастую думают только об одном: о сыне, как помочь? А отвлечься и переключиться к своей жизни, невозможно".

Принудительное лечение в клиниках сыну не помогло, а доверие к родителям подорвало. Он пока не решился на добровольную реабилитацию, но заметить собственную болезнь Александру и Елене помогли консультанты из реабилитационного центра "Зебра". Супруги начали возвращать любовь и принятие в отношениях с ребенком и проживать собственную жизнь здесь и сейчас".

Александр и Елена Ершовы:

"Когда все это с болью прожили, обратную сторону, я стала искать выздоровления. Я закончила художественную школу, дальше мне было мало и муж поддержал, поступила в художественное училище и закончила в 19-ом году с отличием и поступила на заочное отделение, иконописное".

В Петербурге впервые встретились оффлайн созависимые из разных городов, проходящие вместе лечение в онлайн группах. Их ведут психологи из петербургского благотворительного фонда "Диакония", московского центра "Зебра" и Калининграда для семей алко и нарко зависимых, находящихся в реабилитационных центрах. В группах созависимых – в основном женщины.

Елена Рыдалевская, директор Благотворительного Фонда "Диаконии":

"В России образ женщины, помогающей, страдающей, несущей свой крест, снимающей сапоги с пьяного мужа – практически канонизированный образ и этот образ причиняет вред, которому мы пытаемся как-то противостоять, потому что действия женщин, которые поддерживают заболевания мужчины – неважно мужа или сына – могут быть переосмыслены, мировоззрение может быть изменено, если человек этого желает".

Система реабилитации 12 шагов – универсальна и эффективна для лечения зависимых и созависимых. Родные могут посещать группу полгода, а могут и 25 лет, если им нужно. Ведь от правильного поведения семьи во многом зависит и выздоровление людей с алкоголизмом.

Екатерина Савина, директор фонад "Зебра" и реабилитационного центра для алко и наркозависимых:

"Разделять человека и его зависимость. И даже в самые тяжелые времена всегда хоть отчасти, хоть угадываемо, но виден тот настоящий человек, которого надо поддерживать, любить и помогать ему спасаться. А то, что касается его зависимости – надо не поддерживать, если невозможно ей препятствовать. Например, если родственники платят долги наркомана, то ему дают новые кредиты в большем количестве".

Экскурсии по Петербургу, поездка в Вырицу, к храму Казанской иконы Божией Матери, где захоронен Серафим Вырицкий, купания в Оредеже и вечернее общение в группах - все это помогло женщинам с созависимостью почувствовать себя не одинокими со своей проблемой, а психологам оценить результаты работы.

"Я всегда спрашиваю, беру обратную связь. Мне хотелось услышать: поделитесь, как на этот момент поменялась жизнь? Кто-то рассказал о том, что он, наконец-то, выстроил границы и они помогли с любовью посмотреть на своего близкого , кто-то научился говорить "нет!" - все туда же и это было здорово".

Парадокс, но зависимому вылечиться проще, чем созависимому: проблема не так очевидна. Все три мужа Елены были алко или наркозависимыми. От первого остался сын, от третьего – маленькая дочь. Спасло третий брак то, что муж отправился на лечение в реабилитационный центр, а Елена - в онлайн группу для созависимых. Я поняла: нужно меняться самой, призналась женщина. Они с мужем снова вместе: научились высказывать друг другу претензии вовремя, благодарить друг друга и главное, радоваться.

Елена Гончарова, Орловская область город Мценск:

"Стала замечать мелочи, которые радуют, просто выйдешь на улицу утром – у меня частный дом - присела и вижу птица и я очень радуюсь этому. Наверное, начать надо с себя – менять себя – и за этим возможно потянется близкий, потому что насильно мы никого изменить не можем".

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.