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28 сентября, четверг, 12:13

Вне стандартов и рамок: как и кто творит современное искусство?

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Этим мхам завидуют ландшафтные дизайнеры: они не сразу понимают, что Тундра Елены Ткаченко сделана из чистой шерсти. Впрочем, удивляться во время 18-го Российско-финляндского культурного форума и зрителям и художникам приходилось постоянно.

 Тундра в 25 квадратных метров состоит из 50-ти пазлов, сплетенных вручную. Прежде чем воплощать заказ для Ненецкого автономного округа - Елена несколько раз побывала там и запечатлела в памяти местную осень - драгоценную и кратковременную. Елена делает авторский текстиль 15 лет. 

О современных авторах и новаторах - в нашем материале.

 
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