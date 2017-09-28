Вне стандартов и рамок: как и кто творит современное искусство?

28 сентября, четверг, 12:13

Этим мхам завидуют ландшафтные дизайнеры: они не сразу понимают, что Тундра Елены Ткаченко сделана из чистой шерсти. Впрочем, удивляться во время 18-го Российско-финляндского культурного форума и зрителям и художникам приходилось постоянно.

Тундра в 25 квадратных метров состоит из 50-ти пазлов, сплетенных вручную. Прежде чем воплощать заказ для Ненецкого автономного округа - Елена несколько раз побывала там и запечатлела в памяти местную осень - драгоценную и кратковременную. Елена делает авторский текстиль 15 лет.

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