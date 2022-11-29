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28 ноября, понедельник, 14:25

Современный взгляд на народные традиции: проект «Пересборка»

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Четыре петербургские художницы полгода собирали предметы народного быта, принесенные горожанами. Результатом стали арт-объекты, буквально пропитанные историями людей.

В библиотеке предложили приносить предметы, хранящие дух народности. Каким будет отклик, разумеется, никто не знал, но оказалось, что людей очень тронула эта тема. Горожане приносили салфетки и скатерти, оставшиеся от бабушек, посуду с хохломской росписью, подзоры с вологодским кружевом и многие другие вещи, созданные в самых разных регионах нашей страны.

О том, как старинные бытовые вещи обретают новую жизнь в искусстве – в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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