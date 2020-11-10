03:04 10 ноября, вторник
RSS В избранное
09 ноября, понедельник, 10:24

Современные Бианки - как исследования природы способствуют заботе о ней

Версия для печати

Как снять на видео лося и что делать, если встретишь в лесу маленького лосенка? О том, как исследования природы помогают ее защите.

Герои нашего сюжета знают, как найти в лесу бобров и барсуков, медведей и лосей. Где зимуют раки и куда улетают лебеди. О современных Бианки и о том, как исследования природы помогают ее защите.

"Вот смотрите, это первый признак, что происходит у лосей гон, он рогами ломает ветки... вон еще залом".

Узнать, что это сделал именно лось, можно по характерно содранной коре. Ломая ветки и обдирая стволы деревьев, самец обозначает свои права на территорию. Эколог Павел Глазков всегда внимателен к деталям, - и в этом году, наткнувшись на лосиные тропы, нашел огромную поляну, где у сохатых происходят брачные воины и игры.

Подробнее об исследованиях природы и необыкновенных обитателях Ленинградской области - расскажем в сюжете. 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
Вчера, 9:28
Стимпанк - технологичное искусство на грани фантастики: экологичность, ювелирная точность, креатив, юмор и, конечно, романтика

Стимпанк - технологичное искусство на гран...

Как дуршлаг превращается в ворону, а ящик из-под типографских гранок - в золотой город?

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72