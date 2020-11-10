Современные Бианки - как исследования природы способствуют заботе о ней

09 ноября, понедельник, 10:24

Как снять на видео лося и что делать, если встретишь в лесу маленького лосенка? О том, как исследования природы помогают ее защите.

Герои нашего сюжета знают, как найти в лесу бобров и барсуков, медведей и лосей. Где зимуют раки и куда улетают лебеди. О современных Бианки и о том, как исследования природы помогают ее защите.

"Вот смотрите, это первый признак, что происходит у лосей гон, он рогами ломает ветки... вон еще залом".

Узнать, что это сделал именно лось, можно по характерно содранной коре. Ломая ветки и обдирая стволы деревьев, самец обозначает свои права на территорию. Эколог Павел Глазков всегда внимателен к деталям, - и в этом году, наткнувшись на лосиные тропы, нашел огромную поляну, где у сохатых происходят брачные воины и игры.

Подробнее об исследованиях природы и необыкновенных обитателях Ленинградской области - расскажем в сюжете.