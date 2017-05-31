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30 мая, вторник, 12:56

Соляной городок и его творческая "кухня"

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Создать свой собственный шедевр - под чутким надзором профессионалов. В Петербурге раз в год студенты Академии имени Штиглица выходят на улицы города, чтобы поделиться секретами своего мастерства.

Это то, что называется творческой кухней. И, обычно, все происходящее на ней скрыто от посторонних глаз. Шедевры рождаются здесь под покровом тайны. Но раз в год мастера все же  пускают всех желающих к себе домой и, более того, делятся рецептами создания произведений искусства. Восьмилетний Родион пришел на праздник вместе с папой и первым делом решил освоить ювелирное мастерство. Подарок для мамы – подвеску из цветных стекол в форме павлина - он сделал за час.    

 Фестиваль «Соляной городок» в Петербурге проходит уже в 21 раз. И за это время он стал городской культурной традицией. В  прошлом юбилейном году его посетили 30 тысяч жителей и гостей города. А в 2017 желающих освоить новую профессию  за один день было в два раза больше. 

 

 
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