Соляной фестиваль снова в городе

02 июня, среда, 11:16

Попробовать себя в роли кузнеца или мастера печатаной графики. О фестиваль искусств и дизайна "Соляной. Город мастеров" расскажем на Первом канале через несколько минут.

Секретами превращения металла в изящные изделия делится студент первого курса кафедры художественной ковки, Матвей. Когда-то участие в подобном мастер-классе определило его судьбу – теперь он с удовольствием устраивает кузнечное шоу сам.

Соляной переулок и дворы академии в день фестиваля превращаются в большую площадку для мастер-классов. Живопись, керамика, мозаика, роспись по ткани, даже искусство анимации - поделиться мастерством выходят преподаватели и студенты почти всех учебных направлений.

Тем, кто прослушал краткий экскурс в историю печатной графики на память картина. Сегодня это лист папоротника. А самые смелые могли сделать оттиск по собственному наброску.

Международный фестиваль искусств и дизайна "Соляной. Город мастеров" проводится в 24 раз и уже стал известным далеко за пределами города и страны.

Конкурс изобразительного искусства "СолАрт", который приурочен к фестивалю, в этом году объединил рекордное число участников: более 150 российских и более 100 зарубежных авторов.

Нововведение этого года – artist-talk или "Разговор с мастером". В открытом лектории приняли участие признанные художники и состоявшиеся специалисты креативных индустрий. Так, Ксения Бандорина, кандидат искусствоведения, преподаватель, редактор и журналист изданий по дизайну рассказала о том, как создать личный бренд в искусстве. Как быть востребованным и коммерчески успешным – тоже учат в академии.

В структуру академии Штиглица входят два факультета: монументально-декоративного искусства и факультет дизайна, объединяющие 20 кафедр. Входную зону оформили студенты кафедры средового дизайна, которая в этом году отмечает 30-летний юбилей, и творчески обыграли пространство – и погодные условия.

Одни кафедры появляются в соответствии с запросами времени, другие ведут свою историю со дня основания вуза, то есть уже 145 лет. За работой скульпторов интересно даже просто наблюдать, придать куску глины человеческий облик – непростая задача, среди группы творцов только один не-специалист.

Идея фестиваля – показать горожанам, чем занимается академия, и дать возможность молодым мастерам рассказать о своем творчестве и получить первый опыт общения со зрителем .

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.