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21 февраля, вторник, 15:20

Солисты театра балета Бориса Эйфмана на сцене и в жизни

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Доброе утро. Хотя иногда эта фраза звучит, скорее, как насмешка. Зимой в Петербурге (в отсутствие солнца) не так-то легко оставаться бодрым и энергичным, однако есть люди, которые просто обязаны круглый год ежедневно быть в отличной форме. И не только физической. Как заряжать энергией целые залы по всему миру и при этом оставаться в тонусе: секреты от солистов балета театра Бориса Эйфмана.

Любовь Андреева, танцовщица Санкт-Петербургского  государственного академического театра балета Бориса Эйфмана:  "Первое, что я увидела — был спектакль Онегин и я сказала: меня даже в кордебалет не возьмут и, спустя какое-то время меня пригласили в труппу и я танцую Татьяну. Борис Яковлевич очень часто говорит такую фразу: «Ты еще сама не знаешь, что ты можешь!» И это действительно так".                                                                                                                                                      

Любовь Андреева шестой сезон в театре Бориса Эйфмана, за это время стала лауреатом премий «Золотая маска» и «Золотой софит». Отличительная особенность балетов маэстро - головокружительные поддержки. Полеты танцовщицы по орбите партнера, ее не пугают: репетиции с Борисом Эйфманом — время раскрывать свои сверх-возможности.             

Олег Габышев, обладатель  «Золотой софита» за роль Онегина и «Золотой маски» за роль Огюста Родена постоянно ищет для этого новые методы. Последнее открытие — йога.                                                                                                                                                                         

 

 
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