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13 февраля, четверг, 14:05

Петропавловский собор получил в дар от Антверпена колокол. В Петербурге отметят 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. За выход на лёд будут штрафовать

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"От Антверпена Санкт-Петербургу". Подарок от Бельгии - 60-ти килограммовый колол с гравировкой на фламандском языке – передали на торжественной церемонии в Петропавловской крепости. Таким образом, города-побратимы отметили 60-летие двустороннего сотрудничества. Колокол установят на передвижном карильоне и он станет самым тяжелым в ряду. Услышать его можно будет на музыкальных фестивалях в Петропавловской крепости. 

Также мэр Антверпена Барт Де Вевер и губернатор Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве. Они отметили, что планируют развивать партнерство в сфере IT, фармацевтики, инноваций, а также индустрии моды.

Выход на лед чрезвычайно опасен на всей территории Петербурга и Ленинградской области.

Сотрудники МЧС и Гидрометцентра призывают жителей не пробовать его на прочность - из-за аномально тёплой погоды лед очень тонкий и хрупкий, и не выдерживает веса ни взрослых людей, ни детей. С начала зимы на водных объектах города погибли уже 3 человека, на территории Ленинградской области - 7. Официальный запрет выхода на лед будет действовать уже до весны.

В местах традиционной зимней рыбалки дежурят сотрудники МЧС. На службе у инспекторов: 12 судов на воздушной подушке, 14 аварийно-спасательных машин и 3 беспилотных воздушных судна. Штраф за выход на лед - до 5 тысяч рублей. В преддверии школьных каникул спасатели просят ещё раз рассказать своим детям об опасности выхода на лед. 

В Петербурге отметят 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. В школах пройдут уроки мужества и встречи с ветеранами боевых действий и их родственниками. В субботу, 15 февраля пройдут митинги и торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов у памятников воинам: на проспекте Славы, на улице Джона Рида и Серафимовском кладбище.

А накануне памятной даты 14 февраля состоится выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Как и где лечить экзотических животных? Городская ветеринарная станция  приглашает владельцев обращаться за квалифицированной медицинской помощью. В клинике можно сделать рентген, узи, компьютерную томографию, мрт и другие виды исследований, и работает специалист по заболеваниям грызунов, кроликов, ежей, хорьков и черепах. Чаще всего они страдают от неправильного содержания.

Кроме того, городская и районные государственные станции бесплатно ставят прививки для собак - от бешенства и видовых инфекций. Заодно, домашним питомцам можно провести бесплатную  дегельминтизацию, чипирование и оформить паспорт животного. 

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый  канал, Петербург

 
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