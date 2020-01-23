Петербург продлевает действие регионального материнского капитала. Марафон "Дорога жизни" состоится в эти выходные. Городское родительское собрание онлайн - все о подготовке к ЕГЭ

23 января, четверг, 15:39

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Петербург намерен продлить действие регионального материнского капитала до 2026 года. Соответствующее предложение от правительства города на этой неделе поступило в Законодательное собрание Петербурга. Напомним, данная программа в Северной столице действует с 2012 года. По ней предусмотрены выплаты из городского бюджета тем семьям, где родился третий и последующий ребенок.

Из федерального бюджета материнский капитал теперь положен семьям при рождении первого ребенка. Это - 466 тысяч 617 рублей. Соответствующе предложение внес президент Владимир Путин на недавнем послании Совету Федерации. Сейчас готовятся поправки в законодательные акты, и первые выплаты новоиспеченные родители смогут получить уже в апреле этого года.

2020 году в Петербурге на объекты культурного наследия выделят около 2 млрд рублей. О планах на реставрацию журналистам рассказал накануне Сергей Макаров. Глава КГИОП озвучил список достопримечательностей, в который помимо доходных домов вошел и памятник Николаю 1 на Исаакиевской площади.

С этого года КГИОП опять будет приводить в порядок фасады многоквартирных домов. В 2020 планируется разработать проектную документацию на реставрацию более 60 объектов культурного наследия. Работы начнутся со следующего года. Всего за 10 лет планируют отреставрировать 255 многоквартирных дома. Стоит отметить, что во время ремонта белые пластиковые окна в квартирах петербуржцев будут в обязательном порядке перекрашивать в коричневый цвет. Кроме того, с внутренних фасадов чиновники намерены убирать кондиционеры и антенны.

В Петербурге три дня проезд для ветеранов будет бесплатным. Акция приурочена к 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Право на бесплатный проезд в городском транспорте получат инвалиды и ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей с 26 по 28 января.

В это воскресенье пройдет международный зимний марафон "Дорога жизни". Он будет посвящён 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Старт по традиции состоится у памятника "Разорванное кольцо" на берегу Ладожского озера. Заявки уже подали больше двух с половиной тысяч участников из разных регионов страны, а так же из ближнего и дальнего зарубежья.

Это старейший марафон в России. Первый забег состоялся 21 января 1970 года, тогда бежали по дистанции всего пять человек. Сейчас же ежегодно мероприятие собирает сотни участников. В прошлом году в марафоне на дорогу жизни вышло рекордное количество атлетов за последние годы, более двух с половиной тысяч человек.

На этой неделе стартовал основой этап приема заявлений в первые классы. Подавать их могут граждане, проживающие на закрепленной территории, то есть той, где работает школа. По закону родитель или законный представитель ребенка может подать заявку сразу в несколько учреждений образования, воспользовавшись электронной формой через портал госулуг или через МФЦ.

Между тем у выпускников школ осталось всего несколько дней, чтобы выбрать предметы для сдачи ЕГЭ. После 1 февраля Рособрнадзор прекращает прием заявлений. Как правильно заполнить форму и на что обратить особое внимание петербургским родителям накануне в прямом эфире рассказали чиновники на специальном интернет собрании. Запись этого мероприятия будет выложена на сайте комитета образования и на сайте каждой школы.

Ирина Товкалева, Антон Голубев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.