Новые "дорожные карты" для достижения целевых показателей развития города. Как изменятся тарифы на коммунальные услуги с 1 июля? Предварительные итоги ЕГЭ. Молодёжная премия

01 июля, четверг, 11:04

Важные события городской жизни в кратком обзоре.

В Петербурге будут разработаны новые "дорожные карты" для достижения целевых показателей развития города. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил на заседании городского правительства в ходе рассмотрения вопроса о реализации Указа Президента об оценке эффективности деятельности исполнительной власти регионов. По итогам прошлого года по уровню доступности жилья Петербург превысил ранее установленный целевой показатель почти на сорок процентов. Достигнуты целевые значения по уровню реальной среднемесячной зарплаты и уровню образования. Увеличилось число предприятий малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан. А вот доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила почти шесть процентов.

Сегодня произойдет ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги. Тарифная политика Петербурга сохранит минимальный темп изменения платежа граждан. Так тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение установлены с рекордно минимальным темпом роста – одна целая восемь десятых процента для населения. В среднем совокупный платеж петербуржцев за весь набор коммунальных услуг с 1 июля изменится не более чем на три целых три десятых процентов.

В Петербурге наградили молодежной премией лучших молодых специалистов. В этом году ей удостоены четырнадцать человек из четырехсот поданных заявок. Молодые люди заявили о себе и своем профессионализме, демонстрировали свои достижения и изобретения. К тому же эта премия шанс быть услышанным широкой аудитории и получить от Правительства города денежную премию в размере семидесяти пяти тысяч рублей.

В Петербурге подводят предварительные итоги основного этапа Единого государственного экзамена. На максимальный балл один предмет сдали почти пол тысячи учеников. Двадцать восемь выпускника получили сто баллов по двум экзаменам. А триста баллов за три предмета получила пока что только одна выпускница. Напомним, что на данный момент известны результаты не всех экзаменов.

В Петербурге наградили лучших выпускников вузов этого года. Бронзовые статуэтки сфинкса и благодарственные письма от Правительства города получили шестьдесят лучших выпускников университетов. Ежегодно из высших учебных заведений Петербурга выпускаются порядка восьмидесяти тысяч студентов. Лучшими становятся те, кто достиг особых успехов в учебной, научной и общественной деятельности.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал -Петербург.