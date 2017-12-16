03:19 16 декабря, суббота
RSS В избранное
15 декабря, пятница, 12:03

События культуры предстоящей недели

Версия для печати

Выступления лауреатов европейской Грэмми, возвращение пианиста Евгения Кисина, юбилеи Щедрина и Стравинского. Все это объединил Международный зимний фестиваль «Площадь искусств". Он начал свою работу в Петербурге и продлится 10 дней. Традиционный обзор культурных событий Петербурга.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
14 декабря, 13:23
Обзор важных событий недели

Обзор важных событий недели

Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за актуальными и интересными событиями в стране и в Петербурге.
13 декабря, 13:08
Азия в Петербурге

Азия в Петербурге

Вот в такие зеркала из полированного металла смотрелись восточные красавицы древности, примеряя свои сказочные головные уборы. С легкой руки модельера Жамсо Очирова, этническая мода в Петербурге
14 декабря, 15:04
Малые мосты исторического центра Петербурга: как реставрируют городские переправы?

Малые мосты исторического центра Петербурга: ...

Ремонтные работы Мало-Конюшенного и Театрального мостов (вместе с так называемым Ложным мостом они составляют архитектурный ансамбль «Трехмостье») полностью завершены. Также движение транспорта

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72