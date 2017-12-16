Выступления лауреатов европейской Грэмми, возвращение пианиста Евгения Кисина, юбилеи Щедрина и Стравинского. Все это объединил Международный зимний фестиваль «Площадь искусств". Он начал свою работу в Петербурге и продлится 10 дней. Традиционный обзор культурных событий Петербурга.
15 декабря, пятница, 12:03
События культуры предстоящей недели
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