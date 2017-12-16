События культуры предстоящей недели

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Азия в Петербурге Вот в такие зеркала из полированного металла смотрелись восточные красавицы древности, примеряя свои сказочные головные уборы. С легкой руки модельера Жамсо Очирова, этническая мода в Петербурге