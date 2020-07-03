01:07 04 июля, пятница
RSS В избранное
03 июля, пятница, 11:05

Собаки-поводыри. Многие из них сами нуждаются в помощи

Версия для печати

Когда помощники сами нуждаются в помощи. О собаках-проводниках и их владельцах расскажем подробнее

Цанни – собака-проводник. Своей хозяйке она помогает дойти до магазина, до работы, отвести ребёнка в школу. Для семьи она незаменимая помощница,  но сейчас сама нуждается в помощи. О неравнодушных петербуржцах и Общественном совете по работе с владельцами  собак-проводников. 

Для многих владельцев собак-проводников лечение, да и просто питание для собак становится непосильной финансовой нагрузкой. И для того, чтобы они не оставались наедине со своими проблемами, инициативные незрячие полгода назад создали Общественный совет. Такое объединение пока единственное в стране.

Подробнее рассказываем в нашем сюжете. 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72