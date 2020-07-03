Собаки-поводыри. Многие из них сами нуждаются в помощи

03 июля, пятница, 11:05

Когда помощники сами нуждаются в помощи. О собаках-проводниках и их владельцах расскажем подробнее

Цанни – собака-проводник. Своей хозяйке она помогает дойти до магазина, до работы, отвести ребёнка в школу. Для семьи она незаменимая помощница, но сейчас сама нуждается в помощи. О неравнодушных петербуржцах и Общественном совете по работе с владельцами собак-проводников.

Для многих владельцев собак-проводников лечение, да и просто питание для собак становится непосильной финансовой нагрузкой. И для того, чтобы они не оставались наедине со своими проблемами, инициативные незрячие полгода назад создали Общественный совет. Такое объединение пока единственное в стране.

Подробнее рассказываем в нашем сюжете.